7 продуктів, які сильно забарвлюють зуби

Кава

Саме цей популярний напій очолює список харчових барвників, завдяки яким з’явилася послуга відбілювання зубів. Кава - справжній ворог зубної емалі через високий вміст важких вуглеводів, какао-масла і цукру.

Чай

Чорний чай не менш шкідливий для зубів, ніж кава. Всі сорти чаю по-своєму негативно впливають на зуби. У ньому міститься велика кількість танінів (дубильних речовин), які сприяють утворенню нальоту на зубній емалі. Ці речовини можуть викликати зміну кольору зубів.

Томатний соус

Стоматолог Дерек Чанг розповів, що томатний соус може змінити колір зубів. Це пов’язано з тим, що він одночасно має високу кислотність і високу пігментацію. А це пошкоджує захисні шари зубів і дозволяє кольору проникнути всередину.

Біле вино

Усі знають, що червоне вино може легко забарвити зуби, але не усі усвідомлюють, що біле вино також може становити проблему. Насправді будь-який алкогольний напій може спричинити зміну кольору, оскільки його кислотність роз’їдає емаль на поверхні зубів.

Кислотність білого вина може зробити зуби м’якшими. Цукор в алкоголі може посилити проблему, ще більше пошкодивши емаль і дозволивши бактеріям проникнути.

Куркума

Куркума може забруднити одяг або стільницю, а також може легко забарвити зуби яскраво-жовтим відтінком.

Якщо додати куркуму в коктейль, то неоново-жовтий колір куркуми настільки пігментований, що може забарвити зуби в яскраво-жовтий колір.

Ягоди

Ягоди сповнені вітамінів і антиоксидантів, і є одними з найздоровіших продуктів. Однак, попри те, що ягоди корисні для здоров’я. Вони також погані для зубів через високий рівень пігментації, яка може залишати плями.

Чорниця фарбує зуби в синій колір, а малина може фарбувати в червоний.

Поєднання натуральних кольорів ягід і великої кількості цукру в них може стати причиною жовтизни зубів. Ягоди приклеюються до зубної емалі, створюючи специфічну плівку. Слід обмежити вживання вишні, чорницю, журавлину, лохину, малину і ожину.

Краще повністю не відмовлятися від цього суперпродукту. Замість того, щоб виключати ягоди зі свого раціону, можна насолоджуватися ними без наслідків, випиваючи воду між їжею та чистити зуби.

Куріння

Відмова від куріння може знизити ризик раку, зміцнити здоров’я серця, покращити дихальну здатність і багато іншого.

Куріння сигарет дуже шкідливо для зубів і може пофарбувати їх в жовтий колір.

Це стається через нікотин, смолу та токсичні хімікати, які містяться в сигаретах.