7 продуктів, які пришвидшують старіння: дієтолог поділилась списком

Не лише косметичний догляд впливає на нашу красу та молодість. Одним із вирішальних факторів у цьому питанні є харчування. Регулярне споживання деяких продуктів може пришвидшити процеси старіння. Інші ж харчі - навпаки зберігають молодість.
Про те, яким має бути антивікове харчування та яких продуктів варто уникати, щоб продовжити молодість, розповіла дієтолог Ангела Федець в Instagram.
7 продуктів, що прискорюють старіння
"Хочу розповісти про продукти, які буквально витягують з нас молодість і красу. Тож від чого варто відмовитися? Ловіть перелік продуктів, які прискорюють старіння", - пише експертка.
Список:
Очолить перелік для кожного свій продукт, на який людина має індивідуальну клінічно підтверджену непереносимість або алергію.
Цукор-рафінад.
Хліб і здоба з білого борошна вищого ґатунку.
Рафіновані і технічно перероблені продукти та олії з високим вмістом омега-6. Тут варто виділити рафіновані олії, які в процесі виробництва перетворюються в трансжири. Сюди також можна віднести м’ясні перероблені продукти: сосиски, ковбаси, паштети, фарш.
Продукти, які містять кінцеві продукти глікації: дуже засмажене м’ясо, серед якого фаворитом є бекон, а також тости, карамелізований цукор (продукти з рум'яною скоринкою).
Алкоголь (особливо солодкий) та надмірне вживання кави.
Магазинні кетчупи, майонез та різні соуси. Варто поекспериментувати і готувати здорові смачні альтернативи.
7 продуктів, які продовжують молодість
Ангела Федець також поділилась списком продуктів, які завдяки своєму складу продовжують молодість. Тому ці харчі варто вводити у щоденний раціон.
Перелік:
Авокадо.
Жирні сорти риби та морепродукти.
Різноманітні спеції.
Зелень. Це фаворит за вмістом корисних речовин, зокрема фіолетовий базилік та капуста кейл. Найменше користі у салаті айсберг.
Горіхи та насіння. Вони потрібні в малесенькій порції 10-25 г, якщо з’їсти 100 г за день піде перекос в іншу сторону і вони не спрацюють на нашу молодість. Не той випадок, коли чим більше, тим краще.
Олії сиродавлені, особливо лляна, кунжутна, оливкова, а також свіжозмелене насіння льону та кунжуту.
Сезонні овочі і ягоди всіх кольорів веселки. Можна споживати й заморожені, вони теж корисні.