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7 продуктів, які пришвидшують старіння: дієтолог поділилась списком

Які продукти пришвидшують старіння (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Не лише косметичний догляд впливає на нашу красу та молодість. Одним із вирішальних факторів у цьому питанні є харчування. Регулярне споживання деяких продуктів може пришвидшити процеси старіння. Інші ж харчі - навпаки зберігають молодість.

Про те, яким має бути антивікове харчування та яких продуктів варто уникати, щоб продовжити молодість, розповіла дієтолог Ангела Федець в Instagram.

7 продуктів, що прискорюють старіння

"Хочу розповісти про продукти, які буквально витягують з нас молодість і красу. Тож від чого варто відмовитися? Ловіть перелік продуктів, які прискорюють старіння", - пише експертка.

Список:

  1. Очолить перелік для кожного свій продукт, на який людина має індивідуальну клінічно підтверджену непереносимість або алергію.
  2. Цукор-рафінад.
  3. Хліб і здоба з білого борошна вищого ґатунку.
  4. Рафіновані і технічно перероблені продукти та олії з високим вмістом омега-6. Тут варто виділити рафіновані олії, які в процесі виробництва перетворюються в трансжири. Сюди також можна віднести м’ясні перероблені продукти: сосиски, ковбаси, паштети, фарш.
  5. Продукти, які містять кінцеві продукти глікації: дуже засмажене м’ясо, серед якого фаворитом є бекон, а також тости, карамелізований цукор (продукти з рум'яною скоринкою).
  6. Алкоголь (особливо солодкий) та надмірне вживання кави.
  7. Магазинні кетчупи, майонез та різні соуси. Варто поекспериментувати і готувати здорові смачні альтернативи.

7 продуктів, які продовжують молодість

Ангела Федець також поділилась списком продуктів, які завдяки своєму складу продовжують молодість. Тому ці харчі варто вводити у щоденний раціон.

Перелік:

  1. Авокадо.
  2. Жирні сорти риби та морепродукти.
  3. Різноманітні спеції.
  4. Зелень. Це фаворит за вмістом корисних речовин, зокрема фіолетовий базилік та капуста кейл. Найменше користі у салаті айсберг.
  5. Горіхи та насіння. Вони потрібні в малесенькій порції 10-25 г, якщо з’їсти 100 г за день піде перекос в іншу сторону і вони не спрацюють на нашу молодість. Не той випадок, коли чим більше, тим краще.
  6. Олії сиродавлені, особливо лляна, кунжутна, оливкова, а також свіжозмелене насіння льону та кунжуту.
  7. Сезонні овочі і ягоди всіх кольорів веселки. Можна споживати й заморожені, вони теж корисні.

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