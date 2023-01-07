Три найкращі варіанти для здорового сніданку: дієтолог Фус поділилась списком продуктів

Здоровий і смачний сніданок організувати легко, якщо знаєте кілька простих секретів. Достатньо буде підібрати три-чотири комбінації улюблених продуктів та чергувати їх протягом тижня. Поживна та корисна їжа не лише позитивно вплине на здоров'я, а й триматиме фігуру у належній формі.

Як правильно організувати здоровий сніданок і що найкраще їсти зранку, розповіла дієтологиня Світлана Фус у Facebook .

Найкращі варіанти здорового і корисного сніданку

На ранковий прийом їжі добре підходять продукти багаті клітковиною. Наприклад, каші. Вони повинні бути з цільного або плющеного зерна, які потрібно зварити, а не просто залити гарячою водою або молоком. Такі каші містять більше вітамінів, мінералів і клітковини, краще і довше насичують.

"До каші можна додати яйця або сир, овочі, фрукти, горіхи, авокадо. Придумайте своє смачне поєднання, яке принесе не тільки користь, але і задоволення. Можна кашу приготувати вранці, а якщо немає часу, то і напередодні", - розповідає експертка.

Увечері змішайте, наприклад, плющену вівсянку з натуральним йогуртом (грецький йогурт теж підходить) і помістіть на ніч у холодильник. Вранці досить додати в неї жменю фруктів і кілька горіхів - сніданок готовий.

"Але пам'ятайте, що каша, в яку ви кладете половину вмісту цукорниці або пів банки меду, крім значної дози клітковини також дасть вам досить багато порожніх калорій", - наголошує дієтологиня.⁣⁣⠀

Багатьох добре насичують білки на сніданок.

"Кажучи про білки, я маю на увазі в першу чергу яйця, приготовані різними способами: яєчню, омлет, яйця "на м’яко" або пашот. І обов'язково з жовтками, які мають жовчогінний ефект, що важливо для нормальної роботи жовчовивідної системи. Крім того, в жовтках міститься холін, який покращує роботу печінки, нервової і кровоносної систем", - пояснює Фус.

До страви з яєць слід додати овочі і шматок цілозернового хліба або трохи каші. Можна зробити тост з цілозернового хліба з скибочками авокадо. Авокадо - лідер за вмістом корисних рослинних жирів серед фруктів і овочів. Такий варіант сніданку набагато ситніший і кращий, ніж солодка дріжджова випічка.⁣⁣⠀

"Крім яєчного білка, в меню сніданку відмінно підходять кисломолочний сир, тверді сири, рослинний білок з бобових овочів, а також шматочок червоної риби. Така білкова їжа, стимулює більше вироблення пептиду YY, який дасть вам відчуття ситості на довше", - додає Фус.

Дієтологиня наголошує, що регулярні сніданки допоможуть не переїдати протягом дня, стануть корисними і для фігури і для здоров'я.