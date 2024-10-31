7 продуктів, які допоможуть позбутися плям на килимі

Ворс килима швидко поглинає пролиті рідини, що призводить до утворення плям. Але, щоб позбутися забруднення килима, іноді достатньо побутових засобів, які є в багатьох оселях.

Засіб для миття посуду

Засіб для миття посуду - найпоширеніший спосіб позбутися плям на багатьох поверхнях. Завдяки своєму складу, мийний засіб може розщепити жири та вивести з волокон забруднення.

Але важливо використовувати прозорий засіб, розчинивши 1/4 ч. л. рідини у склянці теплої води.

Оцет

Кислотні властивості оцту допомагають розщепити забруднення та вимити килим від плями. Для того, щоб видалити пляму таким способом, рекомендують розчинити одну склянку оцту у двох склянках води.

Перед тим, як видаляти пляму оцтовою сумішшю, слід перевірити дію засобу на непомітній ділянці килима.

Нашатирний спирт

Нашатирний спирт також можна використовувати для очищення ворсинок килима від плям. Для цього потрібно розчинити пів склянки спирту в 1 л теплої води та змочити пляму. Після цього рідини з поверхні потрібно увібрати ганчіркою або губкою.

Засіб для зняття лаку

Засіб для зняття лаку розроблений для розчинення клейових речовин. Тому він може дієво видалити плями фарби з килимів.

Але цей спосіб не варто використовувати на килимах з делікатних матеріалів або ручної роботи. Крім цього, краще застосовувати засіб без вмісту ацетону.

Харчова сода

Паста з харчової соди - популярний метод для очищення різноманітних поверхонь оселі. Для цього з холодної води та харчового порошку необхідно зробити кремоподібну суміш, а потім нанести масу на забруднену ділянку.

Висихаючи, сода вбирає рідини, а також неприємні запахи. Після цього залишки соди легко прибрати пилососом.

Перекис водню

Перекис водню має відбілювальні властивості, тому може допомогти вивести пляму з поверхні килима. Для того, щоб домашній засіб був ефективнішим, після зволоження плями перекисом, радять присипати забруднення содою.

За 5 хвилин залишки порошку слід зчистити. Але через здатність знебарвлювати кольорові тканини, краще використовувати перекис на світлих та цупких килимах.

Сіль

Сіль має поглинальні властивості, тож може увібрати більшу частину свіжої плями. Для цього забруднення посипають сіллю та пилососять поверхню після висихання ворсу.