7 продуктов, которые помогут избавиться от пятен на ковре

Ворс ковра быстро поглощает пролитые жидкости, что приводит к образованию пятен. Но, чтобы избавиться от загрязнения ковра, иногда достаточно бытовых средств, которые есть во многих домах.

Средство для мытья посуды

Средство для мытья посуды - самый распространенный способ избавиться от пятен на многих поверхностях. Благодаря своему составу моющее средство может расщепить жиры и вывести из волокон загрязнения.

Но важно использовать прозрачное средство, растворив 1/4 ч. л. жидкости в стакане теплой воды

Уксус

Кислотные свойства уксуса помогают расщепить загрязнение и вымыть ковер от пятна. Для того чтобы удалить пятно таким способом, рекомендуют растворить один стакан уксуса в двух стаканах воды.

Перед удалением пятна уксусной смесью следует проверить действие средства на незаметном участке ковра.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт также можно использовать для очищения ворсинок ковра от пятен. Для этого нужно растворить полстакана спирта в 1 л теплой воды и смочить пятно. После этого жидкости с поверхности нужно впитать тряпкой или губкой.

Средство для снятия лака

Средство для снятия лака разработано для растворения клеевых веществ. Поэтому оно может эффективно удалить пятна краски с ковров.

Но этот способ не следует использовать на коврах из деликатных материалов или ручной работы. Кроме этого, лучше использовать средство без содержания ацетона.

Пищевая сода

Паста из пищевой соды - популярный метод для очистки разнообразных поверхностей дома. Для этого из холодной воды и пищевого порошка необходимо сделать кремообразную смесь, затем нанести массу на загрязненный участок.

Высыхая, сода впитывает жидкости, а также неприятные запахи. После этого остатки соды легко убрать пылесосом.

Перекись водорода

Перекись водорода обладает отбеливающими свойствами, поэтому может помочь вывести пятно с поверхности ковра. Для того чтобы домашнее средство было более эффективным, после увлажнения пятна перекисью, советуют присыпать загрязнение содой.

Через 5 минут остатки порошка следует счистить. Но из-за способности обесцвечивать цветные ткани лучше использовать перекись на светлых и плотных коврах.

Соль

Соль обладает поглощающими свойствами, поэтому может впитать большую часть свежего пятна. Для этого загрязнение посыпают солью и пылесосят после высыхания ворса.