7 ознак того, що ви зустріли свою споріднену душу

Споріднену душу знайти складно, можливо, таке трапиться з вами раз у житті. Тому важливо її впізнати і вже не відпускати.
Мова йде не обов'язково про романтичні стосунки. Іноді ми знаходимо споріднену душу в подрузі, родичі, партнері, і не обов'язково такі стосунки мають бути ідеальними.
Про це пише Telegram-канал про стосунки.
З самого початку стосунків присутність цієї людини давала вам відчуття спокою та комфорту. Поруч зі спорідненою душею минає тривожність, а натомість приходить почуття, що ви в безпеці.
Можливо, ви дуже різні, але при цьому врівноважуєте одне одного. Ви можете любити різні речі, мати різні хобі, але при цьому вам завжди є про що поговорити. І робити ви це можете годинами.
Це важко пояснити, але у вас є відчуття, що знайшли "свою" людину. Її присутність поруч робить ваш світ яскравішим.
Ваші життєві принципи та цінності підходять одне одному. Ви приймаєте цю людину такою, яка вона є. І хоч ви можете бути не згодними з нею, ви завжди поважаєте кордони і вмієте відшукати компроміси.
Легко любити один одного в щасті... Якщо ж це ваша людина, вам доводилось бачити її у важкі періоди життя і ви все одно її цінуєте, поважаєте, любите.
Ви так одне про одного турбуєтесь, що відчуваєте її біль як свій, як фізичний, так і емоційний. У вас загострюється емпатія, коли ви поруч з цією людиною.
З цією людиною ви можете розслабитися і бути собою. Ви перестаєте грати роль, відчувати напруження, боятися, що ви відштовхнете її, показавши свої недоліки.
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