7 ознак того, що ви зустріли свою споріднену душу

Ви відчуваєте комфорт і спокій

З самого початку стосунків присутність цієї людини давала вам відчуття спокою та комфорту. Поруч зі спорідненою душею минає тривожність, а натомість приходить почуття, що ви в безпеці.

Ви доповнюєте один одного

Можливо, ви дуже різні, але при цьому врівноважуєте одне одного. Ви можете любити різні речі, мати різні хобі, але при цьому вам завжди є про що поговорити. І робити ви це можете годинами.

Ви відчуваєте, що ваша людина

Це важко пояснити, але у вас є відчуття, що знайшли "свою" людину. Її присутність поруч робить ваш світ яскравішим.

У вас спільні цінності

Ваші життєві принципи та цінності підходять одне одному. Ви приймаєте цю людину такою, яка вона є. І хоч ви можете бути не згодними з нею, ви завжди поважаєте кордони і вмієте відшукати компроміси.

Ви бачили її в радості, горі і все одно любите

Легко любити один одного в щасті... Якщо ж це ваша людина, вам доводилось бачити її у важкі періоди життя і ви все одно її цінуєте, поважаєте, любите.

Ви відчуваєте її біль

Ви так одне про одного турбуєтесь, що відчуваєте її біль як свій, як фізичний, так і емоційний. У вас загострюється емпатія, коли ви поруч з цією людиною.

Ви можете бути собою

З цією людиною ви можете розслабитися і бути собою. Ви перестаєте грати роль, відчувати напруження, боятися, що ви відштовхнете її, показавши свої недоліки.