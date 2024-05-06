7 ознак того, що стосунки терміново треба рятувати

Зникла романтика

Психологи та експерти у сфері стосунків одностайно стверджують, що це те, що підтримує кохання, незалежно від тривалості стосунків.

Життя, безумовно, сповнене стресу, однак існує безліч способів додати романтики у спільне життя, особливо в дрібницях, наприклад, милі записки, написані від руки - або повідомлення. Або ж сніданок у ліжко чи спільне прийняття ванни з піною.

Ви сприймаєте один одного як належне

Це трапляється, коли вам стає занадто комфортно зі своїм партнером. Це, звісно, добре, проте це призводить до неуважності до потреб партнера.

Якщо ви перестали цінувати один одного, та піклуватися про взаємний комфорт - варто подумати про те, як можуть розвиватися стосунки.

Стосунки стали "незбалансованими"

Надзвичайно часто, коли один з партнерів сприймається як належне, стосунки набувають незбалансованого характеру.

Вони перестають бути взаємовигідними, стають односторонніми. Вони мають більше невизначеності і призводять до того, що одна людина виконує більшу частину роботи - емоційно, фізично і розумово. І це, безумовно, викликає занепокоєння.

Ви не відчуваєте себе командою

Це пов'язано з попередньою ознакою. Проте стосунки вимагають командної роботи - щоб кожна людина робила фізичний і емоційний внесок у розвиток стосунків.

Стосунки - робота обох партнерів (ілюстрація: Freepik)

Це також означає, що має бути почуття безкорисливості, готовність до компромісів і довіра до свого партнера. Психологи радять визначити спільні цілі та придумати, як можливо досягти їх разом.

Дріб'язковості стало більше

Постійні докори за такі речі як невимкнене світло, брудний одяг або забуті ключі можуть призвести до значних конфліктів і розриву.

Крім того, що дріб'язковість може мати внутрішні причини, такі як невпевненість або прагнення домінування в стосунках, це може бути ознакою зменшення уваги до спільного комфорту другого партнера.

Неозвучені претензії

Наявність нерозв'язаних проблем у стосунках часто призводить до того, що партнери мають негативні думки один про одного і про стосунки. Проте у кожних стосунках є свої проблеми, незалежно від того, наскільки ви сумісні.

Слід пам'ятати, що це, як і суперечки - нормально. До того ж обговорення дискомфорту показує небайдужість і зміцнює зв'язок.

Ви проводите менше часу разом

Попри те, що в здорових стосунках у партнерів є свій особистий простір, інтереси і коло спілкування, якісне проведення часу разом необхідне парам - інакше стосунки не розвиватимуться.

Адже заняття веселими та цікавими справами разом додають стосункам новизни та підтримують пристрасть.