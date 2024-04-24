4 проблеми, які руйнують подружнє життя з народженням дитини

Хоча деякі пари з нетерпінням чекають на батьківство, стрибок від подружнього життя до батьківства нерідко виснажливий і клопіткий. Існують проблеми шлюбу, які часто виникають, як тільки у подружжя з'являється дитина. З'являються нові обов'язки, більше роботи - і менше часу та енергії.

Про те, які проблеми, пов'язані з народженням дитини, можуть зруйнувати шлюб, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс про психологію стосунків Marriage.com .

Набагато більше домашніх обов'язків

Домашні обов'язки збільшуються в рази, як тільки з'являється дитина. Так, домашні справи були і раніше, але тепер прання вдвічі більше, малюка теж потрібно нагодувати - і є багато інших завдань, які потрібно виконати, але на них просто не вистачає часу.

Проте не все можна відкласти на потім - інакше можна засидітися допізна, щоб виконати справи.

Що може допомогти

Полегшити ситуацію може розділ всіх цих ненависні обов'язки Придумайте систему, наприклад, якщо чоловік миє посуд, то дружина повинна скласти білизну.

Хоча це може викликати обурення між подружжям, набагато кращий варіант - скласти список того, що кожен з вас повинен робити протягом дня. Ви також можете час від часу мінятися обов'язками для різноманітності.

Різний стиль виховання дитини

Часто буває, що стилі виховання в парі не збігаються. Один з подружжя зазвичай більш розслаблений і безтурботний, ніж хотілося б іншому. Якщо не обговорити це належним чином, між партнерами може виникнути обурення, що призведе до подружніх проблем, пов'язаних виключно з батьківством.

Що робити в цьому випадку

Хоча у вас можуть бути відмінності у ваших стилях виховання, важливо обговорити їх зі своїм партнером. Розбіжності, швидше за все, траплятимуться, але ви обоє повинні співпрацювати і йти на компроміс для успішного виховання ваших дітей.

Навчіться приймати те, як ви обоє ставитеся до своїх дітей, і розуміти, що ви обоє бажаєте їм тільки найкращого.

Нові витрати

З появою дитини в сім'ї витрати, як правило, збільшуються. Це означає, що подружжю потрібно піти на компроміс, відмовитися від деяких власних потреб і витрачати менше грошей, ніж зазвичай, на такі заходи, як походи в кіно, купівля дорогого одягу, відпустка, харчування в ресторанах тощо.

Грошові питання також можуть стати причиною серйозних проблем. Фінансова криза може призвести до стресу і збільшення кількості сварок між подружжям та звинувачень, що хтось витрачає занадто багато або недбало ставиться до грошей.

Як вирішити конфліктні ситуації

Насамперед намагайтеся уникати фінансових проблем, заощадження варто робити задовго до народження дитини і планувати всі витрати.

Проте, в будь-якому випадку, складання сімейного бюджету може дуже допомогти заощаджувати і відстежувати всі гроші, уникаючи при цьому будь-яких проблем у шлюбі та батьківстві.

Зникнення романтики

З появою дитини багато пар роблять її центром своєї уваги, а партнера відсувають на задній план. Однак це дуже небезпечно для шлюбу. Адже кожен з нас насолоджується увагою саме від того, кого ми любимо.

Часто можна спостерігати, як пари сумують за своїм способом життя до народження дитини, коли вони проводили більше часу разом, влаштовували вечори побачень і вели більш активне інтимне життя - і це також призводить до стресу і конфліктів.

Як розв'язати проблему

Народження дитини не означає, що ви не можете насолоджуватися компанією один одного наодинці. Влаштовуйте більше побачень та інтимних моментів, адже це важливо для підтримки ваших стосунків.

Можна найняти няню, або попросити близьких побути з дитиною - і сходити на романтичну вечерю. Це також допоможе відкласти всі розмови, пов'язані з дитиною, і зосередитися один на одному, поговорити про роботу, плітки або будь-яку тему, на яку ви говорили до народження дитини.

Якісне проведення часу разом може зблизити вас обох, зменшити стрес і зміцнити ваш шлюб.