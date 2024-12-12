7 овочів і фруктів, які найкраще зберігаються у замороженому вигляді

Броколі та цвітна капуста

Ці овочі прекрасно зберігаються замороженими та не втрачають своєї текстури й корисних властивостей. Перед заморожуванням їх потрібно розділити на суцвіття, бланшувати в окропі 2-3 хвилини та швидко охолодити в холодній воді.

Це допоможе зберегти свіжий колір і хрусткість овочів. Зручно розкладати їх у невеликі порції, щоб одразу використовувати потрібну кількість. Заморожені броколі та цвітна капуста - чудова основа для супів, гарнірів і запіканок.

Ягоди: малина, полуниця та чорниця

Ягоди - справжній скарб, який можна зберігати в морозильній камері протягом усього року. Вони ідеально підходять для приготування смузі, десертів або соусів.

Перед заморожуванням ягоди потрібно ретельно промити, обсушити і розкласти на рівній поверхні, щоб уникнути злипання. Найзручніше зберігати їх у герметичних пакетах або контейнерах. Завдяки заморожуванню ягоди зберігають свій аромат, смак і яскравий колір.

Багато ягід, овочів та фруктів чудово зберігаються у замороженому стані (фото: Freepik.com)

Солодкий перець

Солодкий перець - це універсальний овоч, який легко переносить заморожування. Його можна заморожувати як цілими шматками, так і нарізаним соломкою для зручності в кулінарії.

Перед заморожуванням перець слід ретельно вимити, очистити від насіння та розрізати за бажанням. Заморожений перець ідеально підходить для приготування овочевих рагу, супів або начинок для пирогів. Його насичений смак і яскравий колір зберігаються навіть після тривалого зберігання.

Шпинат

Шпинат - це справжнє джерело вітамінів, яке легко зберігати замороженим. Перед заморожуванням листя шпинату потрібно добре промити, видалити грубі стебла та бланшувати кілька хвилин.

Після цього шпинат слід охолодити, обсушити та розкласти невеликими порціями в пакети або контейнери. Він ідеально підходить для приготування супів, запіканок або омлетів.

Яблука

Яблука можна зберігати не лише свіжими, але й замороженими, що дозволяє зберегти їхній природний смак і аромат. Перед заморожуванням їх можна нарізати часточками, видаливши серцевину, або натерти для приготування пирогів.

Для запобігання потемнінню яблука варто збризнути лимонним соком перед заморожуванням. Зручно зберігати їх у герметичних пакетах або контейнерах. Заморожені яблука підходять для приготування десертів, варення або компотів.

Заморожування зберігає більшість корисних речовин (фото: Freepik.com)

Гарбуз

Гарбуз - ідеальний овоч для заморожування, адже він зберігає свою текстуру й смакові якості. Його можна нарізати кубиками, натерти на тертці або заморожувати у вигляді пюре. Перед заморожуванням гарбуз очищають від шкірки та насіння.

Заморожений гарбуз - чудовий вибір для супів, каш або випічки. Він залишається корисним і насиченим вітамінами навіть після тривалого зберігання.

Банани

Банани - ще один чудовий продукт для заморожування, особливо якщо вони перезріли. Їх можна заморожувати цілими, нарізаними кружечками або у вигляді пюре. Найзручніше заморожувати банани в герметичних пакетах, щоб уникнути потрапляння запахів.

Заморожені банани стануть чудовою основою для смузі, морозива або випічки. Вони зберігають свою солодкість і кремову текстуру, навіть перебуваючи у морозильній камері.