7 овощей и фруктов, которые лучше всего хранятся в замороженном виде

Брокколи и цветная капуста

Эти овощи прекрасно хранятся замороженными и не теряют своей текстуры и полезных свойств. Перед замораживанием их следует разделить на соцветия, бланшировать в кипятке 2-3 минуты и быстро охладить в холодной воде.

Это поможет сохранить свежий цвет и хрусткость овощей. Удобно разлагать их в небольшие порции, чтобы сразу использовать нужное количество. Замороженные брокколи и цветная капуста - отличная основа для супов, гарниров и запеканок.

Ягоды: малина, клубника и черника

Ягоды - настоящее сокровище, которое можно хранить в морозильной камере в течение всего года. Они идеально подходят для приготовления смузи, десертов или соусов.

Перед замораживанием ягоды нужно тщательно промыть, обсушить и разложить на ровной поверхности во избежание слипания. Удобнее всего хранить их в герметичных пакетах или контейнерах. Благодаря замораживанию ягоды сохраняют свой аромат, вкус и яркий цвет.

Многие ягоды, овощи и фрукты прекрасно хранятся в замороженном состоянии (фото: Freepik.com)

Сладкий перец

Сладкий перец - это универсальный овощ, который легко переносит замораживание. Его можно замораживать как целыми кусками, так и нарезанной соломкой для удобства в кулинарии.

Перед замораживанием перец нужно тщательно вымыть, очистить от семян и разрезать по желанию. Замороженный перец идеально подходит для приготовления овощных рагу, супов или пироговых начинок. Его насыщенный вкус и яркий цвет сохраняются даже после продолжительного хранения.

Шпинат

Шпинат - это настоящий источник витаминов, который легко хранить замороженным. Перед замораживанием листьев шпината следует хорошо промыть, удалить грубые стебли и бланшировать несколько минут.

После этого шпинат следует охладить, обсушить и разложить небольшими порциями в пакеты или контейнеры. Он идеально подходит для приготовления супов, запеканок или омлетов.

Яблоки

Яблоки можно хранить не только свежими, но и замороженными, что позволяет сохранить их природный вкус и аромат. Перед замораживанием их можно нарезать дольками, удалив сердцевину или натереть для приготовления пирогов.

Для предотвращения потемнения яблоки следует сбрызнуть лимонным соком перед замораживанием. Удобно хранить в герметичных пакетах или контейнерах. Замороженные яблоки подходят для приготовления десертов, варенья или компотов.

Замораживание сохраняет большинство полезных веществ (фото: Freepik.com)

Тыква

Тыква - идеальный овощ для замораживания, ведь она сохраняет свою текстуру и вкусовые качества. Его можно нарезать кубиками, натереть на терке или замораживать в виде пюре. Перед замораживанием тыкву очищают от кожуры и семян.

Замороженная тыква - отличный выбор для супов, каш или выпечки. Он остается полезным и насыщенным витаминами даже после продолжительного хранения.

Бананы

Бананы – еще один отличный продукт для замораживания, особенно если они перезрели. Их можно замораживать целыми, нарезанными кружочками или в виде пюре. Удобнее всего замораживать бананы в герметичных пакетах во избежание попадания запахов.

Замороженные бананы станут отличным основанием для смузи, мороженого или выпечки. Они сохраняют свою сладость и кремовую текстуру, даже находясь в морозильной камере.