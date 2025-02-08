Їх стає все більше і у них є своя таємна мова. 7 фактів про близнюків, які вас вразять

Близнюки завжди привертали увагу своєю унікальністю. У них особливий зв’язок, схожі риси та цікаві феномени, які наука досі вивчає. Деякі з цих явищ настільки дивовижні, що здаються фантастичними.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає сім незвичайних фактів про близнюків, які точно вас здивують.
Деякі близнюки в дитинстві вигадують власну мову, зрозумілу тільки їм. Вона складається з вигаданих слів, жестів і звуків. Це явище називається криптофазія, і воно зазвичай зникає з віком.
Дослідники вважають, що така мова з’являється через їхню тісну взаємодію з перших днів життя. Особливо часто криптофазію помічають у близнюків, які ростуть без інших дітей. Це ще один доказ унікального зв’язку між ними.
У ХХІ столітті кількість народжень близнюків зросла майже втричі. Це пов’язано з розвитком технологій штучного запліднення, коли імплантують одразу кілька ембріонів. Крім того, у жінок після 30 років підвищується ймовірність завагітніти двійнею природним шляхом.
Важливу роль відіграють і гормональні препарати, які впливають на овуляцію. Через це у деяких країнах народження близнюків стало майже вдвічі частішим, ніж кілька десятиліть тому. Вчені уважно вивчають цей феномен, адже він змінює демографію світу.
Є багато випадків, коли близнюки росли окремо в різних сім’ях, але все одно мали однакові звички, захоплення та навіть стиль одягу. Це підтверджує, що генетика відіграє величезну роль у формуванні характеру.
Деякі з них вибирали однакові професії, одружувалися на жінках із тим самим ім’ям або називали дітей однаково. Такі історії дивують навіть науковців. Вони підіймають питання, що важливіше у вихованні людини - гени чи середовище?
Приблизно у 25% однояйцевих близнюків є дзеркальні особливості. Наприклад, якщо в одного родимка на правій руці, то в іншого вона буде на лівій. Так само може бути з домінантною рукою або навіть напрямком росту волосся.
Це трапляється, якщо ембріон ділиться пізніше, ніж зазвичай. Такий феномен ще раз доводить, наскільки складні процеси відбуваються під час внутрішньоутробного розвитку.
Хоча ДНК однояйцевих близнюків однакова, їхні відбитки пальців відрізняються. Це відбувається тому, що на їх формування впливають не лише гени, а й умови в матці.
Навіть найменші зміни в середовищі можуть вплинути на малюнок шкіри на кінчиках пальців. Цей факт широко використовується в криміналістиці, адже навіть у генетично ідентичних людей відбитки унікальні. Відмінності у відбитках формуються ще до народження.
Хоча це дуже рідкісний випадок, бувають близнюки, які мають різних батьків. Це можливо, якщо під час одного циклу у жінки дозрівають дві яйцеклітини, і вони запліднюються сперматозоїдами від різних чоловіків.
Такий феномен називається гетеропатернальна суперфекундація. Він трапляється вкрай рідко, але задокументовані випадки все ж є. Це одна з найбільш незвичайних аномалій у людській репродукції.
Науковці з’ясували, що близнюки починають взаємодіяти ще в утробі матері. Вже на 14-му тижні вагітності вони можуть торкатися один одного, а пізніше навіть обійматися. На 18-му тижні вони починають реагувати на рухи брата або сестри.
Це означає, що їхній зв’язок формується задовго до народження. Вчені вважають, що такі взаємодії можуть впливати на їхню поведінку в майбутньому.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайти How Stuff Works, TED, WebMD, Вікіпедія.