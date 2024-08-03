7 незамінних гаджетів для комфортного відпочинку на природі без комарів

Thermacell Patio Shield

Цей зручний пристрій забезпечує багатогодинний захист від комарів без запаху та безладу. Батарейки та шнури не потрібні. Це робить Patio Shield зручним та портативним варіантом захисту від комарів на відкритому повітрі.

Доступний у чотирьох кольорах Thermacell Patio Shield створює зону захисту від комарів радіусом 4,5 метрів. Він працює на безпечному та компактному паливному картриджі на 12 годин. Цей пристрій є чудовою альтернативою нанесенню спреїв або лосьйонів на шкіру.

Thermacell використовує синтетичну формулу аллетрину, натхненну відштовхуючими екстрактами, знайденими в рослинах. Він був незалежно протестований та схвалений EPA на безпеку та ефективність. Він також безпечний для людей та тварин.

У комплект входить один відлякувач, один паливний картридж на 12 годин і три відкидаючі килимки на 4 години. Запасні частини продаються окремо від Thermacell.

Thermacell Patio Shield

Themacell MR450 Armored

Ідеальний для походів, риболовлі або відпочинку на природі, цей персональний відлякувач комарів MR450 простий у використанні та забезпечує багатогодинний захист від комарів без запаху та безладу. Він створює довкола вас безмоскітний бар'єр діаметром до 4,5 метрів.

Пристрій оснащений зручним гумовим покриттям і кліпсою для ременя для перенесення в стані, що не використовується. Він пропонує безшумний запуск та систему кріплення аксесуарів у поєднанні з модернізованими гратами та перемикачем.

MR450 Armored працює на безпечному та компактному паливному картриджі. Пристрій випромінює без запаху агент, що відлякує, який відганяє комарів без необхідності нанесення спреїв або лосьйонів на шкіру.

MR450 включає один відлякувач, один паливний картридж на 12 годин, три відлякуючих килимка на 4 години і одну кліпсу для ременя.

Themacell MR450 Armored

Radarcan R-100 Plus

Розроблений для носіння на зап'ясті (як годинник) або розміщення поруч із тілом, Radarcan R-100 Plus - це портативний відлякувач комарів, що використовує ультразвук.

Браслет доступний у декількох кольорах і виготовлений із міцного та гіпоалергенного силікону. Призначений для використання на свіжому повітрі.

Пристрій використовує ультразвукову технологію, яка випромінює звук, що відлякує комарів без використання хімічних речовин чи пасток. Живиться від батарейки. Одна батарея CR2023 розрахована на термін служби до 10 місяців (при використанні пристрою до чотирьох годин на день).

На лицьовій панелі R-100 знаходиться невеликий світлодіодний індикатор стану, який показує, коли пристрій працює. Також є невелика кнопка увімкнення/вимкнення. Увімкнення R-100 Plus забезпечує захист від комарів на відстані близько шести футів.

Radarcan R-100 Plus

Thermacell Backpacker

Ідеальний для туристів та кемперів, цей портативний відлякувач комарів Backpacker від Thermacell простий у використанні та забезпечує багатогодинний захист без запаху та безладу на відстані до 15 футів.

Він не потребує батарей або проводів. Натомість пристрій використовує ті ж газові балончики для кемпінгу (не входять до комплекту), які, ймовірно, вже є у туристів та кемперів.

Цей прилад має легку вагу (113 грамів) та компактний розмір. Він розроблений для надійної роботи на висоті 2 метрів. Використовуючи один газовий балончик на 113 грамів, пристрій працює до 90 годин. Ви отримаєте до 360 годин роботи з використанням балона на 425 грамів.

Зверніть увагу, що Backpacker сумісний лише з клапанами, які відповідають специфікації EN417. Крім газових балончиків, Backpacker вимагає без запаху килимків, що відлякують, які служать до 4 годин кожен і змінюють колір при необхідності заміни.

Backpacker призначений лише для використання на відкритому повітрі. В комплект входить один відлякувач, чотири килимки, що відлякують, на 4 години і один водонепроникний дорожній чохол.

Thermacell Backpacker

Sequoia Mosquito Warden MW

Москітний дозор MW призначений для використання всередині та зовні приміщень. Він допоможе контролювати комарів без використання агресивних хімікатів. Він не виділяє неприємних запахів. Натомість цей пристрій використовує запах CO2 у поєднанні зі світлом, яке приваблює комарів.

Кожен блок Mosquito Warden MW покриває площу до 102 квадратних метрів, хоч ви можете використовувати кілька блоків (з інтервалом) для покриття великих площ.

Пристрій працює для позбавлення вашого простору від комарів, мошок, молі, тарганів, слимаків, равликів, ос та інших істот. Однак він безпечний для людей, рослин та свійських тварин.

Він працює безшумно та поставляється з обмеженою п'ятирічною гарантією. Світлодіодна лампа, що входить в комплект, має термін служби 50 000 годин (до шести років). Для роботи пристрій має бути під'єднаний до електрики.

Sequoia Mosquito Warden MW

Sayneep Solar Bug Zapper

Оскільки Sayneep Solar Bug Zapper працює на сонячній енергії, можна встановити його на веранді. Сонячна панель використовується для заряджання вбудованого акумулятора ємністю 4 000 мА/год. Також можна зарядити акумулятор через USB-з'єднання. Повне заряджання пристрою займає близько трьох годин.

Цей знищувач комах має розміри 5,1 x 5,1 x 9,4 см та використовує багатохвильове ультрафіолетове світло для залучення комах. Він пропонує радіус дії до 640 кв.

Ви можете перевести винищувач комарів в автоматичний режим, натиснувши кнопку датчика світла; бездротовий знищувач комах автоматично увімкнеться при слабкому освітленні та вимкнеться при яскравому світлі.

Крім порятунку вашого відкритого простору від комарів, він також працює проти інших комах, що літають, включаючи мошок, мух, моль, ос і кімнатних мух.

Сам пристрій має міцний та водонепроникний корпус із ABS-пластику. Він має клас захисту IP66, тому воно стійке до дощу або снігу. Знищувач комах можна розмістити на пласкій поверхні або повісити на гачок.

Sayneep Solar Bug Zapper

Mosquito Magnet MM3300B Executive

Mosquito Magnet MM3300B Executive використовує пропановий балон для живлення і призначений для залучення, захоплення та знищення комарів та інших комах, що літають. Він покриває площу до одного 0,5 га відкритого простору.

Пристрій використовує те, що компанія називає "технологією протитечії", яка включає вуглекислий газ, тепло і вологу для залучення комах у пастку на пропані. Потужний вакуум потім всмоктує комах у сітку.

Після встановлення пристрій починає працювати негайно. Ви побачите помітні результати протягом 7-10 днів безперервного використання.

Цей пристрій бездротовий, тому ви можете розмістити його будь-де у дворі.

Оскільки комари найактивніші на світанку, Mosquito Magnet Executive може автоматично адаптуватися до цих умов, забезпечуючи оптимальний контроль над комарами та практично виключаючи відходи пропану та атрактанту.

Для досягнення оптимальних результатів вам доведеться запускати пастку 24 години на добу, щоб порушити цикл розмноження комарів.

Mosquito Magnet MM3300B Executive