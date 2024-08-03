7 незаменимых гаджетов для комфортного отдыха на природе без комаров

Thermacell Patio Shield

Это удобное устройство обеспечивает многочасовую защиту от комаров без запаха и беспорядка. Батарейки и шнуры не требуются. Это делает Patio Shield удобным и портативным вариантом защиты от комаров на открытом воздухе.

Доступный в четырех цветах, Thermacell Patio Shield создает зону защиты от комаров радиусом 4,5 метров. Он работает на безопасном и компактном топливном картридже на 12 часов. Это устройство является отличной альтернативой нанесению спреев или лосьонов на кожу.

Thermacell использует синтетическую формулу аллетрина, вдохновленную отталкивающими экстрактами, найденными в растениях. Он был независимо протестирован и одобрен EPA на безопасность и эффективность. Он также безопасен для людей и животных.

В комплект входит один отпугиватель, один топливный картридж на 12 часов и три отпугивающих коврика на 4 часа. Запасные части продаются отдельно от Thermacell.

Thermacell Patio Shield

Themacell MR450 Armored

Идеальный для походов, рыбалки или отдыха на природе, этот персональный отпугиватель комаров MR450 прост в использовании и обеспечивает многочасовую защиту от комаров без запаха и беспорядка. Он создает вокруг вас безмоскитный барьер диаметром до 4,5 метров.

Устройство оснащено удобным резиновым покрытием и клипсой для ремня для переноски в неиспользуемом состоянии. Он предлагает бесшумный запуск и систему крепления аксессуаров в сочетании с модернизированной решеткой и переключателем.

MR450 Armored работает на безопасном и компактном топливном картридже. Устройство излучает без запаха отпугивающий агент, который отгоняет комаров без необходимости нанесения спреев или лосьонов на кожу.

MR450 включает в себя один отпугиватель, один топливный картридж на 12 часов, три отпугивающих коврика на 4 часа и одну клипсу для ремня.

Themacell MR450 Armored

Radarcan R-100 Plus

Разработанный для ношения на запястье (как часы) или размещения рядом с телом, Radarcan R-100 Plus - это портативный отпугиватель комаров, использующий ультразвук.

Браслет доступен в нескольких цветах и изготовлен из прочного и гипоаллергенного силикона. Предназначен для использования на открытом воздухе.

Устройство использует ультразвуковую технологию, которая излучает звук, отпугивающий комаров без использования химических веществ или ловушек. Питается от батарейки. Одна батарейка CR2023 рассчитана на срок службы до 10 месяцев (при использовании устройства до четырех часов в день).

На лицевой панели R-100 находится небольшой светодиодный индикатор состояния, который показывает, когда устройство работает. Также есть небольшая кнопка включения/выключения. При включении R-100 Plus обеспечивает защиту от комаров на расстоянии около шести футов.

Radarcan R-100 Plus

Thermacell Backpacker

Идеальный для туристов и кемперов, этот портативный отпугиватель комаров Backpacker от Thermacell прост в использовании и обеспечивает многочасовую защиту без запаха и беспорядка на расстоянии до 15 футов.

Он не требует батареек или проводов. Вместо этого устройство использует те же газовые баллончики для кемпинга (не входят в комплект), которые, вероятно, уже есть у туристов и кемперов.

Этот прибор имеет легкий вес (113 граммов) и компактный размер. Он разработан для надежной работы на высоте до 2 метров. Используя один газовый баллончик на 113 граммов, устройство работает до 90 часов. Вы получите до 360 часов работы с использованием баллона на 425 граммов.

Обратите внимание, что Backpacker совместим только с клапанами, соответствующими спецификации EN417. Помимо газовых баллончиков, Backpacker требует без запаха отпугивающих ковриков, которые служат до 4 часов каждый и меняют цвет при необходимости замены.

Backpacker предназначен только для использования на открытом воздухе. В комплект входит один отпугиватель, четыре отпугивающих коврика на 4 часа и один водонепроницаемый дорожный чехол.

Thermacell Backpacker

Sequoia Mosquito Warden MW

Москитный дозор MW предназначен для использования внутри и снаружи помещений. Он поможет контролировать комаров без использования каких-либо агрессивных химикатов. Он не выделяет неприятных запахов. Вместо этого это устройство использует запах CO2 в сочетании со светом, который привлекает комаров.

Каждый блок Mosquito Warden MW покрывает площадь до 102 квадратных метров, хотя вы можете использовать несколько блоков (с интервалом) для покрытия больших площадей.

Устройство работает для избавления вашего пространства от комаров, мошек, моли, тараканов, слизней, улиток, ос и других существ. Однако он безопасен для людей, растений и домашних животных.

Он работает бесшумно и поставляется с ограниченной пятилетней гарантией. Входящая в комплект светодиодная лампа имеет срок службы 50 000 часов (до шести лет). Для работы устройство должно быть подключено к электричеству.

Sequoia Mosquito Warden MW

Sayneep Solar Bug Zapper

Поскольку Sayneep Solar Bug Zapper работает на солнечной энергии, вы можете установить его на веранде. Солнечная панель используется для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 4 000 мА/ч. Аккумулятор также можно зарядить через USB-соединение. Полная зарядка устройства занимает около трех часов.

Этот уничтожитель насекомых имеет размеры 5,1 x 5,1 x 9,4 см и использует многоволновый ультрафиолетовый свет для привлечения насекомых. Он предлагает радиус действия до 640 квадратных метров.

Вы можете перевести уничтожителя комаров в автоматический режим, нажав кнопку датчика света; беспроводной уничтожитель насекомых автоматически включится при слабом освещении и выключится при ярком свете.

Помимо избавления вашего открытого пространства от комаров, он также работает против других летающих насекомых, включая мошек, мух, моль, ос и комнатных мух.

Само устройство имеет прочный и водонепроницаемый корпус из ABS-пластика. У него есть класс защиты IP66, поэтому оно устойчиво к дождю или снегу. Уничтожитель насекомых можно разместить на плоской поверхности или повесить на крючок.

Sayneep Solar Bug Zapper

Mosquito Magnet MM3300B Executive

Mosquito Magnet MM3300B Executive использует пропановый баллон для питания и предназначен для привлечения, захвата и уничтожения комаров и других летающих насекомых. Он покрывает площадь до одного 0,5 гектаров открытого пространства.

Устройство использует то, что компания называет "технологией противотока", которая включает в себя углекислый газ, тепло и влагу для привлечения насекомых в ловушку на пропане. Мощный вакуум затем всасывает насекомых в сетку.

После установки устройство начинает работать немедленно. Вы увидите заметные результаты в течение 7-10 дней непрерывного использования.

Это устройство беспроводное, поэтому вы можете разместить его где угодно во дворе.

Поскольку комары наиболее активны на рассвете, Mosquito Magnet Executive может автоматически адаптироваться к этим условиям, обеспечивая оптимальный контроль над комарами и практически исключая отходы пропана и аттрактанта.

Для достижения оптимальных результатов вам потребуется запускать ловушку 24 часа в сутки, чтобы нарушить цикл размножения комаров.

Mosquito Magnet MM3300B Executive