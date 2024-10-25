7 неймовірних мостів світу, які схожі на фантастику або казку

Міст може бути не лише утилітарною річчю, але й дивом інженерного мистецтва та незвичайного дизайну. Які мости у світі привертають увагу своїм оригінальним виглядом або унікальною конструкцією?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про сім мостів, які широко відомі у світі за межами своїх країн.

Віадук Гленфіннан, Шотландія

Гленфіннан - найдовший бетонний віадук Шотландії та одна з найвпізнаваніших пам’яток. Він був відкритий у 1901 році на північному кінці озера Лох-Шил, неподалік села Гленфіннан, на честь якого отримав свою назву.

Завдяки красивій архітектурі та мальовничої місцевості, віадук здобув велику популярність і неодноразово ставав декорацією під час зйомок фільмів, найвідоміший з яких - про юного чарівника Гаррі Поттера.

Віадук Гленфіннан (фото: Вікіпедія)

Міст Конфедерації, Канада

Міст Конфедерації - найдовший міст у світі, побудований над водою, що покривається льодом. Він був відкритий у 1997 році через Нортумберлендський проток і з'єднав острів Принца Едуарда з провінцією Нью-Брансвік на материковій частині Канади.

Це складна інженерна споруда S-подібної форми, спроектована для підвищення безпеки водіїв. Крім того, тут був побудований окремий прохід для морських суден.

Міст Конфедерації (фото: Вікіпедія)

Бруклінський міст, США

Бруклінський міст - грандіозне архітектурне спорудження і символ Нью-Йорка. Він з'єднує береги Іст-Рівер та забезпечує сполучення між Манхеттеном і Брукліном. Його будівництво завершили в 1893 році, і на той момент це був найдовший підвісний міст у світі.

Вперше в зведенні таких споруд була використана сталь. Тепер Бруклінський міст має статус національної історичної пам'ятки і привертає численних туристів.

Бруклінський міст (фото: Вікіпедія)

Віадук Мійо, Франція

Віадук Мійо - величезний вантовий міст через долину річки Тарн поблизу міста Мійо і популярна пам'ятка Франції. Його збудували в 2004 році, і на той момент це був найвищий транспортний міст у світі.

Подорож автомобілем по віадуку Мійо залишить незабутні враження. Не менш захоплюючим є його вигляд з Aire de Brocuejouls - однієї з найкращих оглядових майданчиків. Одна з опор віадука Мійо має висоту 341 м - на 41 м вища за Ейфелеву вежу.

Віадук Мійо (фото: Вікіпедія)

Міст Капіляно, Канада

Підвісний міст Капіляно - відома пам'ятка в Британській Колумбії, яка щорічно приваблює тисячі туристів. Він був збудований у 1889 році і підноситься на 70 метрів над каньйоном і річкою Капіляно.

Прогулянка по мосту серед верхівок вічнозелених дерев приносить величезне задоволення. Особливо привабливе це місце під час Різдва, коли міст і парк красиво освітлюються різнокольоровими вогнями.

Підвісний міст Капіляно (фото: nashvancouver.com)

Міст Сері Вавасан, Малайзія

Сері Вавасан - знаменитий міст, збудований у місті Путраджая через однойменне штучне озеро. Він має футуристичний асиметричний вигляд парусника. Його вечірня підсвітка не залишає байдужим нікого. Цей ультрасучасний міст є популярною пам’яткою, що приваблює безліч туристів.

Міст Сері Вавасан (фото: Вікіпедія)

Міст Васко да Гама, Португалія

Міст Васко да Гама - один з найдовших у Європі та знаменита пам’ятка в Лісабоні. Він був збудований у 1998 році через річку Тежу в рамках підготовки до проведення Всесвітньої виставки 1998 року (Expo '98).

Своє ім’я міст отримав на честь 500-річчя відкриття морського шляху з Європи до Індії та був названий на честь португальського дослідника Васко да Гами.

Міст Васко да Гама (фото: Вікіпедія)