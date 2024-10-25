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7 невероятных мостов мира, похожих на фантастику или сказку

Пятница 25 октября 2024 10:30
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7 невероятных мостов мира, похожих на фантастику или сказку Мост Сери Вавасан (фото: Википедия)
Автор: Феликс Коркин

Мост может быть не только утилитарной вещью, но и чудом инженерного искусства и необычного дизайна. Какие мосты в мире привлекают своим оригинальным видом или уникальной конструкцией?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о семи мостах, которые широко известны в мире за пределами своих стран.

Виадук Гленфиннан, Шотландия

Гленфиннан - самый длинный бетонный виадук Шотландии и одна из самых узнаваемых достопримечательностей. Он был открыт в 1901 году на северном конце озера Лох-Шил, недалеко от села Гленфиннан, в честь которого получил свое название.

Благодаря красивой архитектуре и живописной местности, виадук приобрел большую популярность и неоднократно становился декорацией во время съемок фильмов, самый известный из которых - о юном волшебнике Гарри Поттере.

7 невероятных мостов мира, похожих на фантастику или сказкуВиадук Гленфиннан (фото: Википедия)

Мост Конфедерации, Канада

Мост Конфедерации - самый длинный мост в мире, построенный над водой, покрывающейся льдом. Он был открыт в 1997 году через Нортумберлендский пролив и соединил остров Принца Эдуарда с провинцией Нью-Брансуик на материковой части Канады.

Это сложное инженерное сооружение S-образной формы, спроектированное для повышения безопасности водителей. Кроме того, здесь был построен отдельный проход для морских судов.

7 невероятных мостов мира, похожих на фантастику или сказкуМост Конфедерации (фото: Википедия)

Бруклинский мост, США

Бруклинский мост - грандиозное архитектурное сооружение и символ Нью-Йорка. Он соединяет берега Ист-Ривер и обеспечивает соединение между Манхэттеном и Бруклином. Его строительство завершили в 1893 году, и на тот момент это был самый длинный подвесной мост в мире.

Впервые в строительстве таких сооружений была использована сталь. Теперь Бруклинский мост имеет статус национального исторического памятника и привлекает многочисленных туристов.

7 невероятных мостов мира, похожих на фантастику или сказкуБруклинский мост (фото: Википедия)

Виадук Мийо, Франция

Виадук Мийо - огромный вантовый мост через долину реки Тарн близ города Мийо и популярная достопримечательность Франции. Его построили в 2004 году, и в тот момент это был самый высокий транспортный мост в мире.

Путешествие на автомобиле по виадуку Майо оставит незабываемые впечатления. Не менее увлекательным является его вид с Aire de Brocuejouls - одной из лучших смотровых площадок. Одна из опор виадука Мийо имеет высоту 341 м - на 41 м выше Эйфелевой башни.

7 невероятных мостов мира, похожих на фантастику или сказкуВиадук Мийо (фото: Википедия)

Мост Капиллано, Канада

Подвесной мост Капиллано - известная достопримечательность в Британской Колумбии, которая ежегодно привлекает тысячи туристов. Он был построен в 1889 году и возвышается на 70 метров над каньоном и рекой Капилляно.

Прогулка по мосту среди верхушек вечнозеленых деревьев доставляет огромное удовольствие. Особенно привлекательно это место во время Рождества, когда мост и парк красиво освещаются разноцветными огнями.

7 невероятных мостов мира, похожих на фантастику или сказкуПодвесной мост Капиллано (фото: nashvancouver.com)

Мост Сери Вавасон, Малайзия

Сери Вавасан - знаменитый мост, построенный в городе Путраджая через одноименное искусственное озеро. Он имеет футуристический асимметричный вид парусника. Его вечерняя подсветка не оставляет равнодушным никого. Этот ультрасовременный мост является популярной достопримечательностью, привлекающей множество туристов.

7 невероятных мостов мира, похожих на фантастику или сказкуМост Сери Вавасан (фото: Википедия)

Мост Васко да Гама, Португалия

Мост Васко да Гама - один из самых длинных в Европе и знаменитая достопримечательность в Лиссабоне. Он был построен в 1998 году через реку Тежу в рамках подготовки к проведению Всемирной выставки в 1998 году (Expo '98).

Свое имя городов получил в честь 500-летия открытия морского пути из Европы в Индию и был назван в честь португальского исследователя Васко да Гамы.

7 невероятных мостов мира, похожих на фантастику или сказкуМост Васко да Гама (фото: Википедия)

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Novatr.com, Popular Mechanics, Википедия.

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