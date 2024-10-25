7 невероятных мостов мира, похожих на фантастику или сказку

Мост может быть не только утилитарной вещью, но и чудом инженерного искусства и необычного дизайна. Какие мосты в мире привлекают своим оригинальным видом или уникальной конструкцией?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о семи мостах, которые широко известны в мире за пределами своих стран.

Виадук Гленфиннан, Шотландия

Гленфиннан - самый длинный бетонный виадук Шотландии и одна из самых узнаваемых достопримечательностей. Он был открыт в 1901 году на северном конце озера Лох-Шил, недалеко от села Гленфиннан, в честь которого получил свое название.

Благодаря красивой архитектуре и живописной местности, виадук приобрел большую популярность и неоднократно становился декорацией во время съемок фильмов, самый известный из которых - о юном волшебнике Гарри Поттере.

Виадук Гленфиннан (фото: Википедия)

Мост Конфедерации, Канада

Мост Конфедерации - самый длинный мост в мире, построенный над водой, покрывающейся льдом. Он был открыт в 1997 году через Нортумберлендский пролив и соединил остров Принца Эдуарда с провинцией Нью-Брансуик на материковой части Канады.

Это сложное инженерное сооружение S-образной формы, спроектированное для повышения безопасности водителей. Кроме того, здесь был построен отдельный проход для морских судов.

Мост Конфедерации (фото: Википедия)

Бруклинский мост, США

Бруклинский мост - грандиозное архитектурное сооружение и символ Нью-Йорка. Он соединяет берега Ист-Ривер и обеспечивает соединение между Манхэттеном и Бруклином. Его строительство завершили в 1893 году, и на тот момент это был самый длинный подвесной мост в мире.

Впервые в строительстве таких сооружений была использована сталь. Теперь Бруклинский мост имеет статус национального исторического памятника и привлекает многочисленных туристов.

Бруклинский мост (фото: Википедия)

Виадук Мийо, Франция

Виадук Мийо - огромный вантовый мост через долину реки Тарн близ города Мийо и популярная достопримечательность Франции. Его построили в 2004 году, и в тот момент это был самый высокий транспортный мост в мире.

Путешествие на автомобиле по виадуку Майо оставит незабываемые впечатления. Не менее увлекательным является его вид с Aire de Brocuejouls - одной из лучших смотровых площадок. Одна из опор виадука Мийо имеет высоту 341 м - на 41 м выше Эйфелевой башни.

Виадук Мийо (фото: Википедия)

Мост Капиллано, Канада

Подвесной мост Капиллано - известная достопримечательность в Британской Колумбии, которая ежегодно привлекает тысячи туристов. Он был построен в 1889 году и возвышается на 70 метров над каньоном и рекой Капилляно.

Прогулка по мосту среди верхушек вечнозеленых деревьев доставляет огромное удовольствие. Особенно привлекательно это место во время Рождества, когда мост и парк красиво освещаются разноцветными огнями.

Подвесной мост Капиллано (фото: nashvancouver.com)

Мост Сери Вавасон, Малайзия

Сери Вавасан - знаменитый мост, построенный в городе Путраджая через одноименное искусственное озеро. Он имеет футуристический асимметричный вид парусника. Его вечерняя подсветка не оставляет равнодушным никого. Этот ультрасовременный мост является популярной достопримечательностью, привлекающей множество туристов.

Мост Сери Вавасан (фото: Википедия)

Мост Васко да Гама, Португалия

Мост Васко да Гама - один из самых длинных в Европе и знаменитая достопримечательность в Лиссабоне. Он был построен в 1998 году через реку Тежу в рамках подготовки к проведению Всемирной выставки в 1998 году (Expo '98).

Свое имя городов получил в честь 500-летия открытия морского пути из Европы в Индию и был назван в честь португальского исследователя Васко да Гамы.

Мост Васко да Гама (фото: Википедия)