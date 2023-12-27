7 найцікавіших проектів у Києві та області, які планують реалізувати у 2024 році

У Києві та на околицях на 2024 рік заплановано багато проектів, які мають покращити благоустрій міського середовища та підвищити рівень комфорту місцевих жителів.

Про те, які проекти реалізують у столиці та передмісті, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію БЖ .

Завершення будівництва музею Голодомору-геноциду

У середині 2024 року планують завершити будівництво другої черги Національного музею Голодомору-геноциду. У музеї будуть зали з постійною та змінною експозиціями. А ще - три конференц-зали, науково-методичний центр, великі фондові сховища, бібліотеки, освітні класи, медпункт та кафе. Одночасно відвідати музей зможе до 1,5 тисячі осіб.

Від музею планують збудувати пішохідний місток до паркінгу, що на Дніпровському схилі. Загалом усе будівництво обійдеться в 1,6 млрд грн. Частину коштів на проект виділила Канада.

Будівництво планують завершити у серпні 2024 року (фото: holodomormuseum.org.ua)

Облаштування зони відпочинку на Оболонському острові

До Дня Києва 2024 року, який щороку святкують в останню неділю травня, на Оболонському острові планують облаштувати зону відпочинку. Там хочуть зробити 300-метрову пляжну зону, добудувати пішохідний міст-хвилю, велодоріжки, спортивні та дитячі майданчики.

На острові висадять декоративні яблуні, рожеву акацію, бузок і газони, що квітнуть все літо.

Ось так має виглядати зона відпочинку на Оболонському острові (візуалізація: "Проектні системи")

Здача першої черги парку "Срібний Кіл"

Першу чергу парку "Срібний Кіл" планують завершити влітку 2024 року. Загалом облаштування проходитиме у шість етапів. Парк площею 7,54 гектара розташовуватиметься між станціями метро "Осокорки" та "Позняки".

Наступного року мають облаштувати дві вхідні групи, верхню транзитну доріжку, яка сполучатиме дві станції метро. Також вимостять доріжки фігурними елементами, проведуть озеленення парку та встановлять лави та урни у зоні забудови першої черги.

Вартість облаштування парку становить 9,3 млн грн, частину з цієї суми профінансує бізнес.

Парк облаштовуватимуть у 6 черг (скриншот)

Безбар'єрний простір у Києві

Наступного року близько 1,5 млрд грн витратять на створення безбар'єрного простору у місті. Житлові комплекси облаштують пандусами та іншими необхідними умовами для доступності.

ГО "Пасажири Києва" закликає владу виділити щонайменше 5% міського бюджету для облаштування безбар'єрності та гарантування безпеки руху.

Столиця в наступному році має стати безбар'єрним містом (ілюстрація Big City Lab з "Альбому безбарʼєрних рішень")

Дощові сади та озеленення трамвайних маршрутів

Наступного року в столиці мають облаштувати 10 дощових садів. Це поглиблені клумби, які збиратимуть, утримуватимуть та повертатимуть воду до екосистеми. Під час злив дощова вода збиратиметься там і це знижуватиме навантаження на систему каналізації.

У місті також планують озеленити трамвайні колії та зупинки громадського транспорту, а ще встановити парклети.

Ось так виглядатимуть дощові сади (фото: spilka.pro)

Кластерне місто біля Дмитрівки

Під Києвом у селі Дмитрівка хочуть збудувати перше в Україні кластерне місто Vlasne misto. Воно зможе вмістити 32 тис. жителів.

Реалізація проекту розрахована на 16 років. На площі 450 га збудують таунхауси, садиби та 5-поверхові будинки, а також офісні будівлі, коворкінги, школу, лікарню та енергопарк. Містечко має стати майже повністю автономним і функціонувати від енергії сонця та вітру. Також передбачається, що у місті буде сортування та повна переробка сміття та харчових відходів.

Ось так виглядатиме містечко (фото: Facebook/YOD Group)

Новий навчальний комплекс у Бучі

У Бучі на кошти, які виділить Литва, збудують навчальний комплекс. Там навчатимуться до 880 дітей. У закладі буде школа, дитячий садок та спортивні майданчики.

Дизайнери створили гендерно-нейтральний простір, який не є перенасичений деталями, що можуть відволікати дітей від навчання.

Реалізація проекту обійдеться в 18 млн євро. Навчальний комплекс планують відкрити 1 вересня 2025 року.

Ось так виглядатиме навчальний комплекс (візуалізація фасаду: 2L Architects)