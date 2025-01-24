7 найкращих видів "меблів" для домашніх улюбленців, які зроблять їх щасливими

Лежанки для котів

Коти обожнюють затишок, і лежанка - це справжній "оазис" для відпочинку. Існують моделі з м'яким наповненням, які повторюють форму тіла тварини, забезпечуючи максимальний комфорт.

Багато лежанок оснащені бортиками, які створюють додаткове відчуття безпеки для кота. Для вибагливих пухнастиків є лежанки з підігрівом, що особливо актуально в холодну пору року. Вибирайте моделі з натуральних матеріалів, які легко чистити.

Хатки для котів

Хатки для котів поєднують функціональність та затишок, надаючи місце для ігор і сну. Багаторівневі конструкції із вбудованими лазалками та кігтеточками стануть улюбленим місцем розваг для активних вихованців.

Є варіанти у формі куба, конуса або навіть мініатюрних будиночків із віконцями. Такі хатки допомагають котам відчувати себе захищеними, адже вони обожнюють приховані куточки. Перед покупкою переконайтеся, що матеріали безпечні для вашого улюбленця.

Коти дуже полюбляють кудись ховатися та відпочивати у затишку (фото: Freepik.com)

Лежанки для собак

Собаки різних порід потребують лежанок, які відповідають їх розміру та звичкам. Для великих порід чудово підходять ортопедичні моделі, що підтримують суглоби і спину. Малі собаки часто полюбляють м'які лежанки з бортиками, де вони можуть скручуватися калачиком.

Водонепроникні лежанки стануть ідеальним вибором для активних собак, які часто повертаються з прогулянок мокрими. Обирайте лежанки, які легко прати та чистити.

Кігтеточки з інтегрованими полицями

Кігтеточки з полицями для лазіння - чудовий варіант для активних котів, які люблять грати та спостерігати з висоти. Деякі моделі поєднують функції кігтеточки, місця для відпочинку та ігрового комплексу.

Вони можуть мати кілька рівнів, канати для лазіння чи навіть м’які підстилки для сну. Такі конструкції допомагають зберегти ваші меблі від подряпин та одночасно радують улюбленців. Звертайте увагу на стійкість конструкції та якість обшивки.

Без кігтеточки кіт буде дряпати меблі у квартирі (фото: Freepik.com)

Переноски-трансформери

Переноски, які легко трансформуються в лежанки або будиночки, є універсальним рішенням для подорожей і дому. Вони зручні для тварин, які часто супроводжують господарів у поїздках або на прогулянках.

Удома така переноска може слугувати затишним місцем для відпочинку. Деякі моделі оснащені м’якими матрацами, що додають комфорту. Обирайте переноски, виготовлені з дихаючих матеріалів, які легко прати.

Гамаки для котів

Гамаки для котів - це оригінальне рішення, яке задовольняє любов пухнастиків до висоти. Вони можуть кріпитися до ніжок столу, радіаторів або навіть вікон, що забезпечує коту чудовий огляд.

Такі гамаки дарують вихованцям відчуття безпеки та затишку. Моделі з м’якими підкладками або сітчастими матеріалами підійдуть для будь-якої пори року. Крім того, їх легко встановити та демонтувати, що робить гамак ще більш практичним.

Гамак для кота - приємне місце відпочинку (фото: Rozetka)

Меблі з інтегрованими будиночками

Інноваційні меблі, як-от столики чи полички з вбудованими будиночками для тварин, виглядають стильно та зручно. Вони дозволяють заощадити простір, адже поєднують естетику та функціональність. Такі меблі чудово вписуються в сучасний інтер’єр і стають улюбленим місцем для вихованців.

Наприклад, стіл із прихованим котячим гніздечком або пуф із вбудованим собачим будиночком - ідеальні рішення для малих квартир. Окрім того, такі меблі виготовляються з міцних матеріалів, які витримують активність тварин.