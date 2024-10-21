7 найкращих смарт-годинників на базі Android, які варто розглянути для покупки

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch 6 Classic повертає безель, що обертається, який був улюблений в попередніх моделях, пропонуючи поєднання стилю і функціональності. Він оснащений більшим, яскравішим дисплеєм AMOLED, покращеним відстеженням здоров'я та фітнесу і працює на останній версії Wear OS.

Завдяки розширеному відстеженню сну, моніторингу серцевого ритму та аналізу складу тіла він призначений як для любителів фітнесу, так і для звичайних користувачів.

Час роботи батареї пристойний, до двох днів, і він сумісний як з пристроями Android, так і з iOS, хоча оптимізовані функції для телефонів Samsung. Годинник також водонепроникний, що робить його придатним для повсякденного використання, включаючи плавання.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (фото: The Verge)

Google Pixel Watch 3

Pixel Watch 3 має круглий дизайн, Wear OS від Google та безшовну інтеграцію з сервісами Google, такими як Google Assistant, Maps та Google Fit. Він пропонує покращене відстеження фітнесу з такими функціями, як моніторинг серцевого ритму, відстеження сну та ЕКГ.

Годинник найкраще працює з телефонами Pixel, але також сумісний з іншими пристроями Android.

Google Pixel Watch 3 (фото: The Verge)

OnePlus Watch 2

OnePlus Watch 2 приніс покращення у відстеженні фітнесу, часу автономної роботи та дизайну в порівнянні зі своїм попередником. Він зберіг свій круглий дизайн, включає покращені датчики здоров'я для відстеження частоти серцевих скорочень, рівня кисню в крові та сну.

Годинник має водонепроникність і різні режими тренувань, що робить їх універсальним варіантом для любителів фітнесу.

OnePlus Watch 2 (фото: The Verge)

Mobvoi TicWatch Pro 5

Відомі своєю технологією подвійного дисплея TicWatch Pro 5 пропонують унікальне поєднання екрану AMOLED для яскравих візуальних ефектів і малопотужного FSTN дисплея для економії заряду батареї.

Він працює на новітньому чіпсеті Snapdragon W5+ Gen 1, що забезпечує більш високу продуктивність та кращу енергоефективність. Годинник включає розширені функції відстеження здоров'я, такі як моніторинг серцевого ритму, вимірювання SpO2 і аналіз сну.

Вони також підтримують Wear OS від Google, що дозволяє отримувати доступ до додатків та сервісів Google. Час роботи батареї вражає до 45 днів у режимі Essential Mode, що робить їх ідеальними для користувачів, яким важлива тривала продуктивність.

Mobvoi TicWatch Pro 5 (фото: The Verge)

Withings ScanWatch Light

Withings ScanWatch Light - це гібридні смарт-годинники, які фокусуються на основних функціях відстеження здоров'я, включаючи моніторинг серцевого ритму, відстеження сну та рівня кисню в крові.

Вони мають традиційний аналоговий циферблат з невеликим цифровим дисплеєм, що забезпечує мінімалістичний дизайн, але пропонує інтелектуальні функції.

Основна перевага годинника полягає в їх тривалому часі роботи від батареї, яке становить до 30 днів від однієї зарядки. Вони також водонепроникні, підходять для плавання та підтримують основні повідомлення смартфона. Вони орієнтовані на здоров'я, пропонують моніторинг ЕКГ та сумісні з пристроями Android та iOS.

Withings ScanWatch Light (фото: The Verge)

Garmin Venu 3S

Garmin Venu 3S розроблені для тих, кому потрібні компактні, стильні смарт-годинники з надійними функціями відстеження фітнесу та здоров'я. Вони включають GPS, моніторинг серцевого ритму, відстеження SpO2 та розширений аналіз сну, що робить їх всеосяжним інструментом для любителів фітнесу.

AMOLED-дисплей забезпечує яскраві візуальні ефекти та пропонує безліч режимів тренувань, включаючи йогу, біг та плавання. Термін служби батареї надійний, до 10 днів без підзарядки, і годинник підтримує велику фітнес-екосистему Garmin. Вони сумісні як з Android, так і iOS, з упором на відстеження фітнесу.

Garmin Venu 3S (фото: The Verge)

Amazfit GTR 4

Amazfit GTR 4 пропонує відмінний баланс ціни та функцій, з AMOLED-дисплеєм, моніторингом серцевого ритму та вбудованим GPS для занять на відкритому повітрі.

Вони включають понад 150 спортивних режимів та розширені функції відстеження здоров'я, такі як вимірювання рівня кисню в крові та відстеження стресу.

Годинник працює на базі Zepp OS від Amazfit, яка легка та ефективна, що сприяє відмінному часу роботи батареї до 14 днів.

Вони також підтримують голосове керування і має функцію дзвінків по Bluetooth, що робить їх універсальним смарт-годинником для відстеження фітнесу та повсякденного використання. GTR 4 водонепроникний та сумісний з пристроями Android та iOS.

Amazfit GTR 4 (фото: The Verge)