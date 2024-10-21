7 лучших смарт-часов на базе Android, которые стоит рассмотреть для покупки

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch 6 Classic возвращает вращающийся безель, который был любим в предыдущих моделях, предлагая сочетание стиля и функциональности. Он оснащен более крупным, более ярким дисплеем AMOLED, улучшенным отслеживанием здоровья и фитнеса и работает на последней версии Wear OS.

Благодаря расширенному отслеживанию сна, мониторингу сердечного ритма и анализу состава тела он предназначен как для любителей фитнеса, так и для обычных пользователей.

Время работы батареи приличное, до двух дней, и он совместим как с устройствами Android, так и с iOS, хотя функции оптимизированы для телефонов Samsung. Часы также водонепроницаемы, что делает их подходящими для повседневного использования, включая плавание.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (фото: The Verge)

Google Pixel Watch 3

Pixel Watch 3 имеет круглый дизайн, Wear OS от Google и бесшовную интеграцию с сервисами Google, такими как Google Assistant, Maps и Google Fit. Он предлагает улучшенное отслеживание фитнеса с такими функциями, как мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и ЭКГ.

Часы лучше всего работают с телефонами Pixel, но также совместимы с другими устройствами Android.

Google Pixel Watch 3 (фото: The Verge)

OnePlus Watch 2

OnePlus Watch 2 принес улучшения в отслеживании фитнеса, времени автономной работы и дизайне по сравнению со своим предшественником. Он сохранил свой круглый дизайн, включает улучшенные датчики здоровья для отслеживания частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и сна.

Часы обладают водонепроницаемостью и различными режимами тренировок, что делает их универсальным вариантом для любителей фитнеса.

OnePlus Watch 2 (фото: The Verge)

Mobvoi TicWatch Pro 5

Известные своей технологией двойного дисплея, TicWatch Pro 5 предлагают уникальное сочетание экрана AMOLED для ярких визуальных эффектов и маломощного дисплея FSTN для экономии заряда батареи.

Он работает на новейшем чипсете Snapdragon W5+ Gen 1, обеспечивающем более высокую производительность и лучшую энергоэффективность. Часы включают в себя расширенные функции отслеживания здоровья, такие как мониторинг сердечного ритма, измерение SpO2 и анализ сна.

Они также поддерживают Wear OS от Google, что позволяет получать доступ к приложениям и сервисам Google. Время работы батареи впечатляет, до 45 дней в режиме Essential Mode, что делает их идеальными для пользователей, которым важна длительная производительность.

Mobvoi TicWatch Pro 5 (фото: The Verge)

Withings ScanWatch Light

Withings ScanWatch Light - это гибридные смарт-часы, которые фокусируются на основных функциях отслеживания здоровья, включая мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и уровня кислорода в крови.

Они имеют традиционный аналоговый циферблат с небольшим цифровым дисплеем, что обеспечивает минималистичный дизайн, но при этом предлагает интеллектуальные функции.

Основное преимущество часов заключается в их длительном времени работы от батареи, которое составляет до 30 дней от одной зарядки. Они также водонепроницаемы, подходят для плавания и поддерживают основные уведомления смартфона. Они ориентированы на здоровье, предлагают мониторинг ЭКГ и совместимы с устройствами Android и iOS.

Withings ScanWatch Light (фото: The Verge)

Garmin Venu 3S

Garmin Venu 3S разработаны для тех, кому нужны компактные, стильные смарт-часы с надежными функциями отслеживания фитнеса и здоровья. Они включают GPS, мониторинг сердечного ритма, отслеживание SpO2 и расширенный анализ сна, что делает их всеобъемлющим инструментом для любителей фитнеса.

AMOLED-дисплей обеспечивает яркие визуальные эффекты и предлагает множество режимов тренировок, включая йогу, бег и плавание. Срок службы батареи надежен, до 10 дней без подзарядки, и часы поддерживают обширную фитнес-экосистему Garmin. Они совместимы как с Android, так и с iOS, с упором на отслеживание фитнеса.

Garmin Venu 3S (фото: The Verge)

Amazfit GTR 4

Amazfit GTR 4 предлагает отличный баланс цены и функций, с AMOLED-дисплеем, мониторингом сердечного ритма и встроенным GPS для занятий на открытом воздухе.

Они включают более 150 спортивных режимов и расширенные функции отслеживания здоровья, такие как измерение уровня кислорода в крови и отслеживание стресса.

Часы работают на базе Zepp OS от Amazfit, которая легкая и эффективная, что способствует отличному времени работы батареи до 14 дней.

Они также поддерживает голосовое управление и имеет функцию звонков по Bluetooth, что делает их универсальными смарт-часами для отслеживания фитнеса и повседневного использования. GTR 4 водонепроницаем и совместим с устройствами Android и iOS.

Amazfit GTR 4 (фото: The Verge)