7 найкращих рецептів ґрунту для розсади усіх основних овочів

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Вимоги до ідеального ґрунту

Щоб насіння успішно проростало, ґрунт має утримувати вологу, але при цьому залишатися повітропроникним. Надмірно щільна земля ускладнює ріст корінців, тому субстрат повинен бути легким і пухким.

Для нормального розвитку сіянців у ґрунті має бути достатня кількість поживних речовин. Важливу роль відіграє кислотність - для більшості культур оптимальним є pH 6,5-7. Також важливо, щоб земля була чистою від хвороботворних бактерій, грибкових спор та шкідників.

Основні компоненти ґрунтової суміші

Для приготування якісного ґрунту використовують такі компоненти:

Торф - робить ґрунт пухким, добре утримує вологу.

- робить ґрунт пухким, добре утримує вологу. Перегній - збагачує суміш органічними речовинами.

- збагачує суміш органічними речовинами. Компост - забезпечує поживні речовини та корисні мікроорганізми.

- забезпечує поживні речовини та корисні мікроорганізми. Пісок - покращує повітропроникність і структуру субстрату.

- покращує повітропроникність і структуру субстрату. Перліт і вермікуліт - запобігають ущільненню ґрунту, утримують вологу.

- запобігають ущільненню ґрунту, утримують вологу. Дернова земля - додає ґрунту щільності та стабільності.

- додає ґрунту щільності та стабільності. Опилки - розпушують суміш, але перед використанням їх слід витримати.

Ці компоненти можна підготувати восени та зберігати окремо або змішати й тримати в холодному приміщенні.

Сім рецептів ґрунту для різних культур

Томати: 1 частина дернової землі, 2 частини торфу, 1 частина перегною, 0,5 л золи, 3 ст. л. суперфосфату.

Огірки: 3 частини дернової землі, 3 частини листової землі, 3 частини компосту, 1 частина вермікуліту.

Перець: 1 частина дернової землі, 1 частина піску, 2 частини торфу, 60 г суперфосфату, 40 г калію, 30 г аміачної селітри на 10 л суміші.

Капуста: 1 частина дернової землі, 2 частини компосту, 1 частина піску, 2 склянки золи на 10 л суміші.

Баклажани: 2 частини перегною, 1 частина дернової землі, 1 частина торфу, 0,5 частини опилок.

Полуниця: 2 частини дернової землі, 1 частина піску, 1 частина торфу.

Універсальний склад: 3 частини дернової землі, 2 частини перегною, 2 частини торфу, 1 частина компосту, 1 частина піску, 1 склянка золи на 10 л суміші.

Підготовка ґрунту до використання

Перед висадкою розсади ґрунт потрібно обробити. Для розпушення додають пісок або вермікуліт. Щоб знизити кислотність, можна використати доломітове борошно або золу.

Для знезараження застосовують термічні методи (пропарювання, прокалювання) або обробку розчинами перекису водню чи марганцівки. Осінній ґрунт найкраще проморожувати на вулиці протягом зими, періодично чергуючи заморожування і відтавання.

Заготовивши ґрунт заздалегідь, ви забезпечите розсаді ідеальні умови для зростання та отримаєте здорові, міцні рослини навесні.

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