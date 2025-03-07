7 лучших рецептов почвы для рассады всех основных овощей

Почва для рассады - залог здоровых растений и хорошего урожая. Однако разные культуры имеют свои требования к составу почвы, и это следует учитывать.
РБК-Украина (проект Styler) рассматривает основные принципы подготовки почвы для рассады и семь проверенных рецептов для разных растений.
Чтобы семена успешно прорастали, почва должна удерживать влагу, но при этом оставаться воздухопроницаемой. Чрезмерно плотная земля затрудняет рост корешков, поэтому субстрат должен быть легким и рыхлым.
Для нормального развития сеянцев в почве должно быть достаточное количество питательных веществ. Важную роль играет кислотность - для большинства культур оптимальным является pH 6,5-7. Также важно, чтобы земля была чистой от болезнетворных бактерий, грибковых спор и вредителей.
Для приготовления качественного грунта используют такие компоненты:
Эти компоненты можно подготовить осенью и хранить отдельно или смешать и держать в холодном помещении.
Томаты: 1 часть дерновой земли, 2 части торфа, 1 часть перегноя, 0,5 л золы, 3 ст. л. суперфосфата.
Огурцы: 3 части дерновой земли, 3 части листовой земли, 3 части компоста, 1 часть вермикулита.
Перец: 1 часть дерновой земли, 1 часть песка, 2 части торфа, 60 г суперфосфата, 40 г калия, 30 г аммиачной селитры на 10 л смеси.
Капуста: 1 часть дерновой земли, 2 части компоста, 1 часть песка, 2 стакана золы на 10 л смеси.
Баклажаны: 2 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа, 0,5 части опилок.
Клубника: 2 части дерновой земли, 1 часть песка, 1 часть торфа.
Универсальный состав: 3 части дерновой земли, 2 части перегноя, 2 части торфа, 1 часть компоста, 1 часть песка, 1 стакан золы на 10 л смеси.
Перед высадкой рассады почву нужно обработать. Для разрыхления добавляют песок или вермикулит. Чтобы снизить кислотность, можно использовать доломитовую муку или золу.
Для обеззараживания применяют термические методы (пропаривание, прокаливание) или обработку растворами перекиси водорода или марганцовки. Осенний грунт лучше всего промораживать на улице в течение зимы, периодически чередуя замораживание и оттаивание.
Заготовив грунт заранее, вы обеспечите рассаде идеальные условия для роста и получите здоровые, крепкие растения весной.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Moysad.com.ua, Gardener's Path, Ogorod.ua.