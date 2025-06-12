7 найкращих місць у Карпатах, які вас точно не розчарують влітку 2025 року

Тустань

Серед мальовничих скель Львівщини прихована унікальна історична пам’ятка - Тустань. Це залишки середньовічної фортеці, яка колись слугувала митним пунктом на соляному шляху.

Руїни дерев’яної фортифікації досі вражають уяву та надихають на мандрівки. Тут зберігся не лише дух давнини, а й сліди колишньої величі. Місце ідеально підходить для історичних квестів, фестивалів та піших екскурсій.

Тустань - дуже мальовниче місце (фото: Вікіпедія)

Верховина

Верховина в Івано-Франківській області - справжній осередок гуцульської культури та традицій. Тут варто відвідати музеї трембіти, магії та фільму "Тіні забутих предків".

Місцеві пейзажі зачаровують, а гостинність жителів створює особливу атмосферу. Верховина славиться фестивалями, яскравими ярмарками та смачними гуцульськими стравами.

Верховина саме в червні - неповторна (фото: Вікіпедія)

Шипіт

Водоспад Шипіт, розташований біля села Пилипець, є одним із найвідоміших і найгарніших в Україні. Його каскади особливо вражають навесні, коли тане сніг і потік стає повноводним.

Назва водоспаду походить від шепоту води, що падає з висоти близько 14 метрів. Це місце ідеальне для фотосесій, пікніків та медитацій на природі.

Шипіт - найкрасивіший водоспад в Україні (фото: Вікіпедія)

Озеро Синевир

Серед гір і густих лісів Закарпаття ховається перлина Карпат - озеро Синевир. Вода в ньому така прозора, що видно дно, а навколишня природа створює враження, ніби ви у казці. За легендою, озеро виникло зі сліз дівчини Синь.

Це найбільше гірське озеро України, глибина якого сягає 22 метрів. Тут можна покататися на човні, прогулятися еко-стежкою та відвідати центр реабілітації бурих ведмедів.

Озеро Синевир має репутацію могутнього містичного центра сили (фото: Вікіпедія)

Ворохта

Ворохта приваблює туристів старовинними віадуками, збудованими ще в австро-угорський період. Довжина найбільшого з них - 130 метрів, і це справжній інженерний шедевр. Селище також є популярною стартовою точкою для сходження на Говерлу.

У Ворохті збереглася дерев’яна церква XVII століття - справжня перлина гуцульської архітектури. Любителям активного відпочинку тут буде чим зайнятися: гірські походи, велопрогулянки та екскурсії.

Цієї церкви - понад 300 років (фото: Вікіпедія)

Буковель

Буковель - найвідоміший гірськолижний курорт України, де життя вирує цілий рік. Взимку туристи з’їжджаються сюди, щоб покататися на лижах і сноубордах, а влітку - насолодитися озером Молодості та зіплайнами.

Курорт має понад 60 км трас різної складності й приймає до 2 мільйонів відвідувачів щороку. Місцеві ресторани пропонують смачні гуцульські страви, які варто спробувати після активного дня.

У Буковель варто приїхати не тільки зимою, а й влітку (фото: Вікіпедія)

Говерла

Говерла - найвища гора України, заввишки 2061 метр, є справжньою мрією кожного мандрівника. Підкорити її - значить відчути велич Карпат і побачити пейзажі, які захоплюють дух.

На маршруті вас супроводжують чисті струмки, карпатські полонини та квітучі луки. Сходження під силу навіть новачкам, особливо за гарної погоди. Вершина Говерли - це не лише географічна точка, а символ сили, свободи і єднання з природою.

З Говерли відкривається просто чарівний краєвид (фото: Вікіпедія)