7 найкращих фільмів, які варто подивитися на Чілдрен Кінофесті

З 30 червня до 9 липня триватиме 10-й ювілейний Чілдрен Кінофест — найбільший в Україні кінофестиваль для дітей і підлітків. Абсолютно безкоштовно юним глядачам і глядачкам покажуть нові європейські фільми, світову класику, добірку найкращих фільмів попередніх років та короткометражні картини, створені дітьми.

Де дивитися, як долучитися та на які стрічки звернути особливу увагу - читайте в матеріалі Styler.

Цього року фестиваль повертається в кінозали - щоранку покази будуть відбуватися в кінотеатрах Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира, Луцька, Хмельницького та Чернігова. Щоб потрапити на ці сеанси, необхідно попередньо зареєструватися на сайті.

Також долучитися можна віртуально - в онлайн-кінотеатрі Чілдрен Кінофесту буде показана спеціальна ювілейна програма - найкращі дитячі фільми попередніх років за версією глядачів фестивалю.

В обох форматах - на великому й малому екранах можна буде подивитися також фільми-фіналісти цьогорічного Дитячого кіноконкурсу - 20 короткометражних стрічок, знятих українськими дітьми.

Ми ознайомилися з повною програмою фестивалю та обрали 7 стрічок, які точно рекомендуємо до перегляду. Розповідаємо про них більше.

1. "Джура-королевич". Міжнародний конкурс, дивитися в кінотеатрах 30 червня

Про що фільм? Головний герой - юнак, на ім’я Іванко. На свій 16-й День народження він дізнається, що є сином легендарного короля. Тепер, як спадкоємець престолу, він має очолити вирішальну битву зі злими силами.

Чому варто подивитись? Це нове українське фентезі та один із фільмів, які називають "довгобудами" - він ще у 2016 році виграв восьмий конкурс Держкіно. Стрічка відкриє Чілдрен Кінофест, і це буде перший її публічний показ. Тобто фестивальні глядачі стануть відвідувачами світової прем’єри.

Особливої уваги заслуговує зірковий акторський склад: Максим Самчик ("Пульс", "Перші ластівки"), Таїсія-Оксана Щурук ("Перші ластівки"), Аліна Коваленко ("Кріпосна", "Захар Беркут"), В'ячеслав Довженко ("Дільничний з ДВРЗ", "Кіборги"), Олексій Вертинський ("DZIDZIO Контрабас"), Віталій Салій ("Я працюю на цвинтарі") та інші.

2. "Неймовірна подорож на Північний полюс". Міжнародний конкурс, дивитися в кінотеатрах 1 липня.

Про що мультфільм? Знаний конструктор дирижаблів випадково знаходить на вулиці собаку, яка одразу стає його улюбленицею. Невдовзі після цього випадку він отримує незвичне замовлення - створити повітряне судно для експедиції на Північний полюс. Згодом він стає пілотом цього дирижабля, а в захопливу й небезпечну подорож він бере з собою чотирилапу Тітіну.

Чому варто подивитись? "Неймовірна подорож на Північний полюс" - мультфільм, який поєднує в собі багато приємних і корисних речей. По-перше, він зацікавить дітей історією винаходів та географічних досліджень: у 1926 році знаменитий дослідник Руаль Амундсен та інженер Умберто Нобіле (в компанії своєї собаки Тітіни) здійснили першу вдалу повітряну експедицію на Північний полюс - це реальні події.

По-друге, картина вразить приємною 2D-анімацією від оскароносної студії Mikrofilm. До речі, "Неймовірна подорож на Північний полюс" - найдорожчий норвезький анімаційний фільм усіх часів.

3. "Зіронька Лаури". Міжнародний конкурс, дивитися в кінотеатрах 2 липня.

Про що фільм? Дівчинка, на ім’я Лаура, ніяк не може звикнути до життя в новому місті, куди вона переїхала з сім’єю. Одного вечора вона знаходить зірку, яка впала з неба, та стає з нею найкращими подругами.

Чому варто подивитись? Ця стрічка - must-see для дітей молодшого віку. Це екранізація серії книг дитячого письменника Клауса Баумґарта (казки популярні на його батьківщині - в Німеччині, а також у світі; "Зіронька Лаури" видавалась і українською). Багатьом українцям історія Лаури - про новий дім, де поки все незнайоме й нема давніх друзів — може видатися близькою.

4. "Душа команди", Міжнародний конкурс, дивитися в кінотеатрах 4 липня.

Про що фільм? Головна героїня - черниця, яка стає вчителькою на літо для учнів школи-інтернату. Некеровані дітлахи зустрічають нову наставницю пустощами й витівками. Ставши випадковою свідкою забороненої вилазки дітей для гри у м’яч, вона вирішує започаткувати шкільну футбольну команду. Чи вдасться їй так завоювати шанобливе ставлення вихованців?

Чому варто подивитись? Ця картина пасуватиме саме для родинного перегляду, адже торкається проблем виховання. Дорослі й діти зможуть подивитися на свої стосунки з перспективи одне-одного, тож буде корисно обговорити стрічку після перегляду.

5. "Паця". Міжнародний конкурс, дивитися в кінотеатрах 5 липня.

Про що мультфільм? Головна героїня - дівчинка, яка мріє про цуценя. Але на свій День народження вона отримує несподіваний подарунок від дідуся - поросятко. Поки вся сім’я оговтується від подиву, дівчинка намагається зробити з паці хатнього улюбленця.

Чому варто подивитись? Це весела комедія, яка припаде до душі дітям різного віку. Світова прем’єра мультфільму відбулася на торішньому Берлінале - одному з "Великої п’ятірки" фестивалів. Також "Паця" була номінована на Премію Європейської кіноакадемії. А за стилем анімація нагадує роботи легендарної студії Aardman ("Воллес і Громіт", "Баранчик Шон").

6. "Таємний сад". Позаконкурсна ретроспективна програма, дивитися в кінотеатрах 7 липня.

Про що фільм? 10-річна Мері мешкає у маєтку свого дядька в Англії, але відлюдкуватий і самотній чоловік не дуже цікавиться проведенням часу з племінницею. Одного разу вона знаходить захований від чужих очей сад, таємницю якого їй доведеться розгадати.

Чому варто подивитись? Знайомити дітей із кінокласикою може не завжди бути легким завданням. Щороку Чілдрен Кінофест намагається обрати до ретроспективної секції таку стрічку, з якої таке знайомство можна почати вдало. "Таємний сад" - знаменита книга Френсіс Годґсон Бернет, яку екранізовували не один раз.

Одна з найбільш знакових версій цього року відзначає 30-річчя (вона побачила світ у 1993 році). Це фільм Аґнєшки Голланд - відомої польської режисерки, відомої українцям насамперед картиною "Ціна правди".

7. "Викрадена принцеса". Спеціальна ювілейна онлайн-програма, дивитися в онлайн-кінотеатрі з 30 червня до 9 липня.

Про що мультфільм? Бродячий артист Руслан мріє стати лицарем. Одного разу він зустрічає прекрасну Мілу і закохується в неї, навіть не підозрюючи, що дівчина - дочка київського князя.

Але щастю не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор викрав кохану, розраховуючи перетворити силу її любові на власну чаклунську могутність. Без зайвих роздумів Руслан рушає на допомогу коханій.

Чому варто подивитись? Ця стрічка - дітище режисера Олега Маламужа та студії Animagrad, які цього року подарували світові найуспішніший український мультфільм "Мавка: Лісова пісня".