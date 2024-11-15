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7 найкорисніших видів риб для здоров'я, які потрібно їсти часто

Які види риби корисні для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Риба є важливою частиною здорового харчування людини. Дієтолог розповів, що робить рибу більш корисною та яким видам краще віддати перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Ця риба дуже насичена поживними речовинами, зокрема і вітамінами групи В, які корисні для мозку та нервової системи. Ще лосось багатий на вітамін А, який сприяє підтримці та покращенню зору. 

 

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