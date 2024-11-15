7 найкорисніших видів риб для здоров'я, які потрібно їсти часто

Риба є важливою частиною здорового харчування людини. Дієтолог розповів, що робить рибу більш корисною та яким видам краще віддати перевагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Ця риба дуже насичена поживними речовинами, зокрема і вітамінами групи В, які корисні для мозку та нервової системи. Ще лосось багатий на вітамін А, який сприяє підтримці та покращенню зору.
Раніше ми повідомляли, яку рибу треба їсти, якщо ви хочете схуднути.
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