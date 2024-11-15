7 самых полезных видов рыб для здоровья, которые нужно есть часто

Рыба является важной частью здорового питания человека. Диетолог рассказал, что делает рыбу более полезной и каким видам лучше отдать предпочтение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Эта рыба очень насыщена питательными веществами, в том числе и витаминами группы В, полезными для мозга и нервной системы. Еще лосось богат витамином А, который способствует поддержанию и улучшению зрения.
Раньше мы сообщали, какую рыбу нужно есть, если вы хотите похудеть.
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