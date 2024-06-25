7 найгірших помилок після тренування, які руйнують усі ваші досягнення

Вживання кофеїну після тренування

Одна з найгірших помилок, яку ви можете зробити після завершення тренування - це випити напій з кофеїном.

Тренер Алісса Такер розповіла, що фізичні вправи є стресом для організму, і коли організм відчуває стрес, виділяється кортизол.

Кофеїн також підвищує рівень кортизолу в організмі. Занадто високий рівень такого гормону може призвести до багатьох проблем зі здоров’ям, включаючи запалення та збільшення ваги.

Експерт радить випити ранкову каву перед тренуванням і вибрати зволожуючий напій, наприклад воду після тренування.

Не висипається

Під час сну ваше тіло переживає фазу відновлення, тому достатній відпочинок після тренування має вирішальне значення.

Під час глибокого сну дихання сповільнюється, а артеріальний тиск падає. Мозок також відпочиває, тому кров надходить до м’язів киснем і поживними речовинами, допомагаючи їм відновлюватися та рости.

Дотримуйтеся належної гігієни сну, обмежуючи час перед сном або використовуючи окуляри, що блокують синє світло, уникайте алкоголю та інших стимуляторів.

Часті тренування

Як виявилось, є одержимі тренуваннями люди, які виконують подвійні, або високоінтенсивні тренування спини.

Занадто багато вправ високої інтенсивності без належного часу на відновлення може спричинити хронічно високий рівень кортизолу, виснажити запаси глікогену, порушити метаболізм і підвищити ризик травм, якщо виконувати їх регулярно

Стрес

Якщо ви постійно перебуваєте в стані стресу, то рівень кортизолу залишається високим, що може призвести до різноманітних проблем зі здоров’ям і значною мірою заважати досягти цілей, змушуючи набирати жир на животі.

Недостатнє споживання білка

Якщо ви споживаєте недостатньо білка після тренувань, ви можете відчувати втому та слабкість і не відновлюватися продуктивно.

Щоб уникнути цієї пастки, насолоджуйтеся білком протягом 30-90 хвилин після тренування. Можна приготувати смузі, він максимізує швидкість синтезу м’язового білка після тренування та допоможе ефективніше відновлювати м’язи.

Вживання алкоголю

Вживання алкоголю після тренування - ще одна помилка, якої не варто допускати. Це може призвести до захворювань серця, високого кров’яного тиску, інсульту, проблем з травленням і захворювань печінки.

Важливо відновити рідину, втрачену через потовиділення під час тренування, а алкоголь навпаки спричиняє подальше зневоднення.

Вживання солодкої та надмірно обробленої їжі

Вибір їжі та напоїв з високим глікемічним індексом може спричинити швидкі зміни рівня цукру в крові. Якщо це відбувається регулярно, це може призвести до діабету, хвороб серця та ожиріння.

«Якщо після тренування вам раптово захотілося цукру та солодощів, то тіло сигналізує про те, що запаси глікогену необхідно поповнити.

Замість того, щоб тягнутися до простих вуглеводів або солодких напоїв, таких як газована вода, оберіть цілі фрукти