7 найгірших харчових звичок, які викликають пришвидшене старіння: список

Ви не отримуєте достатню кількість Омеги-3

Ви неодноразово могли чути про користь цих жирів, які можна отримати переважно з морепродуктів. Вони позитивно впливають на роботу серця, блокують запальні процеси в організмі та корисні для когнітивної функції мозку.

Речовини групи омега-3 мають здатність зменшувати запалення, пов’язане з психічними розладами, такими як депресія, хвороба Альцгеймера та деменція.

Не споживаючи достатньо цих поліненасичених жирних кислот на постійній основі, ви втрачаєте можливість боротися з віковими хворобами у віці.

Ви їсте недостатньо свіжих фруктів та овочів

Недостатня кількість фруктів і овочів є однією з найгірших харчових звичок. Фрукти, як-от ягоди й апельсини, і зелені листові овочі, як-от шпинат і капуста, забезпечують вітаміни, мінерали та антиоксиданти, необхідні нам для підтримки здоров'я та міцності імунної системи.

Лише кожна десята людина споживає рекомендовану кількість їжі, а це означає, що 90% із нас не отримують добової норми.

Ви споживаєте продукти з високим глікемічним індексом

Високі температури, необхідні для смаження продуктів, можуть утворювати шкідливі сполуки, які називаються кінцевими продуктами глікозилювання.

Такі продукти, як варене червоне м'ясо та рафіновані вуглеводи, як-от білий хліб, містять ці некорисні сполуки. Їхнє надмірне вживання може призвести до збільшення ризику резистентності до інсуліну та діабету 2 типу.

Ви їсте занадто оброблену їжу

Дослідження показують, що ультраоброблені продукти, характерні риси так званої західної дієти, можуть порушити крихкий баланс здорових і нездорових мікробів у кишківнику чи мікробіомі.

Це вплине на загальний стан організму.

Ви отримуєте мало клітковини

Згадуючи про здоров'я кишківника, не можна не сказати про клітковину.

Ліками проти порушень роботи кишківника є не таблетки, а уникнення ультраоброблених продуктів і вироблення звички їсти більше клітковини.

Ви часто вживаєте алкоголь

Вживання будь-якого алкоголю може посилити запалення у вашому тілі. Дослідження, опубліковане на сайті Alcohol Research, показало, що хронічне споживання алкоголю було пов'язане із запаленням кишківника.

Якщо ви час від часу любите випити, обмежте споживання до 1 алкогольного напою на день для жінок і 2 для чоловіків.

Ви їсте занадто багато глютену

Глютен - це білок, який міститься здебільшого в хлібобулочних виробах. Існують люди, шлунок яких не може засвоїти глютен. Тому їм варто обмежити його споживання або взагалі прибрати з раціону глютеновмісні продукти.

Якщо ігнорувати це, проблема може перетворитися на хворобу та провокувати пришвидшене старіння.