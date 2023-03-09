7 найгірших харчових звичок, які викликають пришвидшене старіння: список

Їжа займає важливу роль у житті та здоров'ї людини. Від того, як ми харчуємося, залежить наше самопочуття, стан шкіри та функціонування всіх систем організму. Це напряму пов'язано з процесом старіння.
Які харчові звички пришвидшують зовнішнє та внутрішнє старіння, розповідають на сайті Eat This Not That.
Ви неодноразово могли чути про користь цих жирів, які можна отримати переважно з морепродуктів. Вони позитивно впливають на роботу серця, блокують запальні процеси в організмі та корисні для когнітивної функції мозку.
Речовини групи омега-3 мають здатність зменшувати запалення, пов’язане з психічними розладами, такими як депресія, хвороба Альцгеймера та деменція.
Не споживаючи достатньо цих поліненасичених жирних кислот на постійній основі, ви втрачаєте можливість боротися з віковими хворобами у віці.
Недостатня кількість фруктів і овочів є однією з найгірших харчових звичок. Фрукти, як-от ягоди й апельсини, і зелені листові овочі, як-от шпинат і капуста, забезпечують вітаміни, мінерали та антиоксиданти, необхідні нам для підтримки здоров'я та міцності імунної системи.
Лише кожна десята людина споживає рекомендовану кількість їжі, а це означає, що 90% із нас не отримують добової норми.
Високі температури, необхідні для смаження продуктів, можуть утворювати шкідливі сполуки, які називаються кінцевими продуктами глікозилювання.
Такі продукти, як варене червоне м'ясо та рафіновані вуглеводи, як-от білий хліб, містять ці некорисні сполуки. Їхнє надмірне вживання може призвести до збільшення ризику резистентності до інсуліну та діабету 2 типу.
Дослідження показують, що ультраоброблені продукти, характерні риси так званої західної дієти, можуть порушити крихкий баланс здорових і нездорових мікробів у кишківнику чи мікробіомі.
Це вплине на загальний стан організму.
Згадуючи про здоров'я кишківника, не можна не сказати про клітковину.
Ліками проти порушень роботи кишківника є не таблетки, а уникнення ультраоброблених продуктів і вироблення звички їсти більше клітковини.
Вживання будь-якого алкоголю може посилити запалення у вашому тілі. Дослідження, опубліковане на сайті Alcohol Research, показало, що хронічне споживання алкоголю було пов'язане із запаленням кишківника.
Якщо ви час від часу любите випити, обмежте споживання до 1 алкогольного напою на день для жінок і 2 для чоловіків.
Глютен - це білок, який міститься здебільшого в хлібобулочних виробах. Існують люди, шлунок яких не може засвоїти глютен. Тому їм варто обмежити його споживання або взагалі прибрати з раціону глютеновмісні продукти.
Якщо ігнорувати це, проблема може перетворитися на хворобу та провокувати пришвидшене старіння.
Раніше ми розповідали, які продукти допомагають схуднути після 40.
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