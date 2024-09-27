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7 найбрудніших пляжів у світі

П'ятниця 27 вересня 2024 09:10
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7 найбрудніших пляжів у світі Пляжі у всьому світі страждають від забруднення (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

У світі є чимало місць для відпочинку, але деякі з них потерпають від величезної кількості сміття та забруднення. Розгляньмо сім найгірших пляжів, які стали жертвами людської недбалості та змін навколишнього середовища.

РБК-Україна (проєкт Styler) показує, де від мальовничих островів до багатолюдних пляжів сміття набуло статусу величезної проблеми.

Пляж Каміло, Гаваї, США

Пляж Каміло на Гавайських островах часто називають "Пластиковим пляжем". Щороку тут накопичуються тисячі кілограмів пластикових відходів, які припливають із різних куточків світу, зокрема з Японії та Росії.

Однією з причин забруднення є близькість до Великої тихоокеанської сміттєвої плями - зони з високим тиском, де океанічне сміття затримується у водах.

Найгірші зображення цього пляжу більше нагадують сміттєзвалище, ніж місце для відпочинку. Навіть його мальовнича природа не може приховати масштабів забруднення.

7 найбрудніших пляжів у світіПляж Каміло (фото: Вікімедія)

Острів Гендерсон, Британські заморські території

Острів Гендерсон, незважаючи на свій статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО, є однією з найзабрудненіших пляжних територій у світі. Щороку сюди прибивається близько 37 мільйонів одиниць сміття.

Хоча острів є віддаленим та ненаселеним, пластикова катастрофа торкнулася й цього мальовничого місця. Дослідники нещодавно знайшли понад 53 тисячі шматочків штучного сміття лише за три місяці досліджень.

7 найбрудніших пляжів у світіОстрів Гендерсон (фото: Property and Environment Research Center)

Пляж Джуху, Мумбаї, Індія

Пляж Джуху в Індії став синонімом забруднення води.

Його прибережні води заражені фекальними коліформними бактеріями через скиди неочищених стічних вод з навколишніх нетрів та інших джерел. Це робить пляж небезпечним для відвідувачів, які ризикують захворіти на кишкові інфекції, тиф чи гепатит A.

Попри проблеми з гігієною, місцеві мешканці продовжують відвідувати цей пляж, проте майбутнє залишається невизначеним.

7 найбрудніших пляжів у світіПляж Джуху (фото: Вікімедія)

Острів Свободи, Маніла, Філіппіни

Острів Свободи, розташований у затоці Маніла, став відомим через величезні обсяги сміття. За перші п’ять місяців 2019 року було вивезено понад 400 вантажівок сміття з цієї території, але нові відходи швидко повертаються.

Пляж страждає від пластику, особливо одноразового, виробленого великими компаніями. Що ще гірше, острів є важливим місцем для мігруючих тварин, але зараз це фактично звалище.

7 найбрудніших пляжів у світіОстрів Свободи (фото: Вікімедія)

Пляжі Хайна, Сан-Крістобаль, Домініканська Республіка

Це місце прозвали "Домініканським Чорнобилем" через надзвичайний рівень забруднення. Основна проблема на пляжах Хайна походить від старого заводу, де залишки свинцю не були належним чином утилізовані.

Це спричинило найвищий рівень забруднення свинцем у світі. У місцевих жителів, зокрема дітей, виявлено небезпечні рівні свинцю в крові, що призвело до серйозних проблем зі здоров'ям.

7 найбрудніших пляжів у світіПляжі Хайна (фото: Farandwide.com)

Пляжі Албанії, Адріатичне море

Албанські пляжі, що межують з ідилічним Адріатичним морем, вважаються найзабрудненішими в Європі. Через незадовільну систему поводження з відходами, місцеве сміття виноситься на береги сусідньої Хорватії.

Лише 35% пляжних вод Албанії мають відмінну якість, тоді як на 18 пляжах було виявлено критично низьку якість води.

7 найбрудніших пляжів у світіАлбанські пляжі (фото: Вікімедія)

Пляжі озера Маракайбо, Венесуела

Озеро Маракайбо у Венесуелі стало однією з найбільш забруднених водойм у світі. Проблема тут полягає не тільки у пластиці, але й у величезних нафтових плямах, спричинених безконтрольними видобутками нафти та частими розливами.

Багаторічна безвідповідальна експлуатація ресурсів регіону призвела до серйозних екологічних наслідків. Забруднення негативно вплинуло на біорізноманіття та місцеві громади, які залежать від озера як джерела існування.

7 найбрудніших пляжів у світіОзеро Маракайбо (фото: Вікіпедія)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Far and Wide, The Travel, Geography Teacher, Вікіпедія.

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