7 самых грязных пляжей в мире

В мире много мест для отдыха, но некоторые из них страдают от огромного количества мусора и загрязнения. Рассмотрим семь худших пляжей, ставших жертвами человеческой халатности и изменения окружающей среды.

РБК-Украина (проект Styler) показывает, где от живописных островов до многолюдных пляжей мусор приобрел статус огромной проблемы.

Пляж Камило, Гавайи, США

Пляж Камило на Гавайских островах часто называют "Пластиковым пляжем". Ежегодно здесь накапливаются тысячи килограммов пластиковых отходов, которые приплывают из разных уголков мира, в том числе из Японии и России.

Одной из причин загрязнения является близость к Большому тихоокеанскому мусорному пятну - зоне с высоким давлением, где океанический мусор задерживается в водах.

Худшие изображения этого пляжа больше напоминают свалку, чем место для отдыха. Даже его красочная природа не может скрыть масштабов загрязнения.

Пляж Камило (фото: Викимедия)

Остров Гендерсон, Британские заморские территории.

Остров Гендерсон, невзирая на свой статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из самых загрязненных пляжных территорий в мире. Ежегодно сюда прибивается около 37 миллионов единиц мусора.

Хотя остров является удаленным и необитаемым, пластиковая катастрофа коснулась и этого живописного места. Исследователи недавно нашли более 53 тысяч кусочков искусственного мусора всего за три месяца исследований.

Остров Гендерсон (фото: Property and Environment Research Center)

Пляж Джуха, Мумбаи, Индия

Пляж Джуха в Индии стал синонимом загрязнения воды.

Его прибрежные воды заражены фекальными колиформными бактериями из-за сбросов неочищенных сточных вод из окружающих трущоб и других источников. Это делает пляж опасным для посетителей, рискующих заболеть кишечными инфекциями, тифом или гепатитом A.

Несмотря на проблемы с гигиеной, местные жители продолжают посещать этот пляж, но будущее остается неопределенным.

Пляж Джуха (фото: Викимедия)

Остров Свободы, Манила, Филиппины.

Остров Свободы, расположенный в заливе Манила, стал известен из-за огромных объемов мусора. За первые пять месяцев 2019 года было вывезено более 400 мусорных грузовиков с этой территории, но новые отходы быстро возвращаются.

Пляж страдает от пластика, особенно одноразового, производимого крупными компаниями. Что еще хуже, остров является важным местом для мигрирующих животных, но сейчас это фактически свалка.

Остров Свободы (фото: Викимедия)

Пляжи Хайна, Сан-Кристобаль, Доминиканская Республика

Это место прозвали "Доминиканским Чернобылем" из-за чрезвычайного уровня загрязнения. Основная проблема на пляжах Хайна происходит от старого завода, где остатки свинца не были должным образом утилизированы.

Это повлекло за собой высокий уровень загрязнения свинцом в мире. У местных жителей, в частности детей, обнаружены опасные уровни свинца в крови, что привело к серьезным проблемам со здоровьем.

Пляжи Хайна (фото: Farandwide.com)

Пляжи Албании, Адриатическое море

Албанские пляжи, граничащие с идиллическим Адриатическим морем, считаются самыми загрязненными в Европе. Из-за неудовлетворительной системы обращения с отходами местный мусор выносится на берега соседней Хорватии.

Лишь 35% пляжных вод Албании имеют отличное качество, в то время как на 18 пляжах было обнаружено критически низкое качество воды.

Албанские пляжи (фото: Викимедия)

Пляжи озера Маракайбо, Венесуэла

Озеро Маракайбо в Венесуэле стало одним из самых загрязненных водоемов в мире. Проблема здесь заключается не только в пластике, но и в огромных нефтяных пятнах, вызванных бесконтрольными добычей нефти и частыми разливами.

Многолетняя безответственная эксплуатация ресурсов региона привела к серьезным экологическим последствиям. Загрязнение негативно повлияло на биоразнообразие и местные общины, зависящие от озера как источника существования.

Озеро Маракайбо (фото: Википедия)