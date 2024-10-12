Занурення у всесвіт "Тихого місця". Що відомо про довгоочікувану гру A Quiet Place: The Road Ahead

Всесвіт "Тихого місця" вже встиг завоювати серця шанувальників напруженими моментами тиші та смертельної небезпеки. Тепер ця атмосфера перенесеться у довгоочікувану відеогру A Quiet Place: The Road Ahead, яка обіцяє подарувати нові гострі відчуття.

Про те, що вже відомо на сьогодні про гру A Quiet Place: The Road Ahead, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт GamingBolt , присвячений відеоіграм та ігровій індустрії.

Сюжет

A Quiet Place: The Road Ahead розгортається у всесвіті фільму "Тихе місце", що означає, що дія відбувається в постапокаліптичній версії Землі, на яку вторглися позаземні монстри, які використовують свій гострий слух, щоб відстежувати та вбивати видобуток.

Ви граєте за Алекс Тейлор, колишню студентку коледжу, яка у компанії свого хлопця Мартіна має орієнтуватися у небезпечному світі, в якому вона тепер перебуває, та знайти спосіб вижити.

Ваш основний спосіб боротьби з жахливими інопланетянами, з якими ви зіткнетесь, полягатиме в тому, щоб уникати їхньої уваги і прослизнути повз них так, щоб вони вас не помітили.

Стелс

Базова механіка скритності буде включати можливість ховатися за об'єктами або ховатися всередині картонних коробок, але, враховуючи той факт, що ваша головна турбота - не надто багато шуму, саме на цьому буде зосереджена більша частина скритності, а не на чомусь візуальному.

A Quiet Place: The Road Ahead надасть гравцям низку унікальних інструментів, які будуть корисні у скритності декількома способами, і одним з тих, на які ви покладатиметеся досить часто, буде ліхтарик.

По всьому ігровому світу будуть розкидані об'єкти та елементи навколишнього середовища, за якими вам потрібно буде уважно стежити, від пасток, у які ви можете потрапити, до речей, на які ви можете наступити, створивши шум і привертаючи увагу інопланетних смертоносних істот.

Таким чином, використання вашого ліхтарика для правильного та ретельного сканування навколишнього середовища та спостереження за тим, куди ви йдете, часто буде важливою частиною ігрового циклу.

Ще одним інструментом, який гравці часто використовуватимуть у грі, стане фонометр, який, двома словами, є інструментом для вимірювання шуму. Фонометр скаже вам не тільки, скільки звуку ви робите своїми кроками та діями, але і скільки навколишнього шуму виробляється у вашому оточенні.

Крім скритності (яка, мабуть, стане основою досвіду), The Road Ahead також приділяє чимало уваги головоломкам.

Ліхтарик - один із головних інструментів у грі (фото: GamingBolt)

Звук

Звуковий дизайн завжди є важливою частиною будь-якої гри жахів. При ходьбі по утрамбованій землі ви можете очікувати, що ваші кроки будуть гучнішими. До того ж, ви також знайдете такі речі, як листя, уламки скла, вода. Кожен окремий елемент виготовляє різні види звуків.

Більшість A Quiet Place: The Road Ahead буде обертатися навколо системи виявлення звуку в грі. Як описує Stormind Games, гра завжди відслідковуватиме не тільки гучність кожної вашої дії, але й тривалість кожного звуку, який ви робите.

У той же час, у неї також буде певний поріг для обох цих речей, і як тільки цей поріг буде подолано, жахливі чудовиська, які полюють на вас, будуть попереджені про ваше місцезнаходження (навіть якщо вони не обов'язково знаходяться в безпосередній близькості)

Варіанти складності

A Quiet Place: The Road Ahead також матиме кілька варіантів складності, доступних гравцям на вибір. Конкретні подробиці щодо цього поки що недоступні, але, за словами Stormind Games, різні налаштування визначатимуть, наскільки жорсткою буде гра з її системою виявлення звуку.

Так що якщо ви хочете, щоб гра була трохи менш (або більш) інтенсивною, у вас буде можливість грати в неї таким чином.

Звук є важливою частиною ігрового процесу (фото: GamingBolt)

Вимоги до ПК

Не дивно, що системні вимоги A Quiet Place: The Road Ahead на ПК не надто вимогливі. На мінімальних налаштуваннях грі знадобиться або Ryzen 3 1200, або i5-4690, а також GeForce GTX 1660, або Radeon RX Vega 64 і 8 ГБ оперативної пам'яті.

Тим часом, на рекомендованих налаштуваннях вам знадобиться або Ryzen 5 1500X, або i5-6600, а також GeForce RTX 3070, або Radeon RX 6700 XT і 16 ГБ оперативної пам'яті. Гра також потребує близько 50 ГБ вільного місця на диску.