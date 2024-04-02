7 місць в офісі, які вважаються найбруднішими: будьте обережні

Робочий стіл

Можна подумати, що звичайні столи, наприклад, у кімнатах для переговорів брудні, оскільки інші торкаються до них, але ваш стіл також збирає мікроби.

Навіть якщо стіл є особистим, існує ймовірність, що інші колись торкнуться його й поширять мікроби.

Ваш стіл також може бути відкритим для повітряно-крапельних мікробів, з якими ви можете зіткнутися та заразитися.

Тому час від часу потрібно протирати свій стіл дезінфікуючим спреєм.

Клавіатура

З понеділка по п’ятницю ви друкуєте щось на клавіатуру та навіть не замислюєтесь, скільки на цій поверхні мікробів.

"Понад 3000 організмів можна знайти на клавіатурі", - сказав лікар невідкладної медичної допомоги Рон Браун.

Тож наступного разу, коли ви будете витирати стіл, то не забудьте про клавіатуру.

Дверні ручки

Ви хапаєтеся за ручку дверей, щоб зайти або вийти з кімнати. А тепер подумайте про всіх інших людей, які цілий день роблять те саме.

Дверні ручки, безсумнівно, є найбруднішим місцем в офісі через величезну кількість рук, які торкаються до них щодня.

Обов’язково вимийте руки з милом або використовуйте дезінфікуючий засіб для рук після того, як прийдете на робоче місце.

Також продезінфікуйте руки, коли підходите до машини, адже ручка дверей на головному виході теж досить брудна.

Мікрохвильовка або холодильник

Ланч - це місце з інтенсивним рухом людей, колеги приходять і йдуть протягом дня. Подумайте про всіх людей, які заходять, щоб взяти щось із холодильника або розігріти в мікрохвильовці.

Якщо у вас є сумніви, що ваш офіс не ретельно прибирається, то ви можете протерти ці ділянки серветками. Також краще мити руки відразу після того, як ви дістали їжу з мікрохвильової печі.

Кнопки ліфта

Ліфти часто є в офісах, готелях та багатоквартирних будинках, де сотні людей щодня торкаються одних і тих самих кнопок ліфта. Якщо регулярно не чистити їх, то вони можуть легко стати розсадником бактерій і хвороб.

Ви можете спробувати доторкнутися до кнопок чимось, а не руками.

Автомати з їжею

Такі автомати є одними з найбрудніших місць в офісах, оскільки вони мають великий трафік і їх майже не очищають.

Мийте руки після того, як торкалися кнопок і дверцят автомата, і обов’язково перед тим, як з’їсти продукт, який ви щойно дістали з нього.

Телефон

Смартфони можуть бути досить брудними, адже ви кладете телефон біля себе на стіл і перевіряєте його щоразу, коли чуєте дзвоник.

Також ви берете його з собою у ванну кімнату та на обід.

Часто дезінфікуйте його, особливо перед тим, як брати їх до рук під час їжі.