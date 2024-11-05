7 місць, де в жодному разі не слід зберігати гречку

Де не можна зберігати гречку

Підвал без контролю температури

Підвал часто використовують для зберігання великої кількості запасів завдяки низькій температурі приміщення. Однак, це не найкращі умови для зберігання гречки - від холоду і вологи крупа може запліснявіти.

Біля раковин

Місця біля мийки або під раковиною характеризуються підвищеною вологістю або навіть ймовірністю потрапляння води на продукти. Це створює ідеальне середовище для розвитку цвілі та розмноження комах.

Над кухонними приладами

Високі температури від приладів, наприклад, від плити чи поверхні холодильника можуть впливати на якість гречки, що зіпсує смак страви.

Де не можна зберігати гречку (ілюстративне фото: Freepik)

Поруч із продуктами з різким запахом

Гречка може вбирати різкі запахи, що може значно змінити смак страви в результаті. Тому не варто зберігати гречану крупу поруч з цибулею, часником або на полиці з прянощами.

Біля вікна

Не варто ставити контейнери з гречкою на підвіконні, столи, та інші поверхні, на які може потрапити сонячне проміння. Сонячне світло можуть впливати на якість гречки. А волога від конденсату на вікні може призвести до цвілі, якщо тримати крупу на підвіконні.

У мішках

Мішки, в яких можуть продавати гречку, не надто герметичні. Після придбання краще пересипати крупу в щільно закриті контейнери - це захистить крупу від шкідників та вологи.

У холодильнику

Хоча низька температура уповільнює процеси псування, підвищена вологість всередині холодильника може призвести до утворення конденсату на упаковці з гречкою. За якийсь час такого зберігання гречка просто запліснявіє.

Де краще зберігати гречку

Щоб зберегти гречку свіжою і смачною надовго, при зберіганні варто дотримуватися нескладних умов:

Знайти сухе, темне і трохи прохолодне місце . Ідеальним варіантом буде шафа або комора.

. Ідеальним варіантом буде шафа або комора. Зберігати крупу в герметичній тарі . Скляні банки або пластикові контейнери з надійними кришками захистять гречку від вологи, комах і сторонніх запахів.

. Скляні банки або пластикові контейнери з надійними кришками захистять гречку від вологи, комах і сторонніх запахів. Регулярно перевіряти гречку. Періодично перевіряйте гречку на наявність ознак псування, наприклад, комах, неприємного запаху чи зміни кольору.

Не варто зберігати гречку в мішках (ілюстративне фото: Freepik)