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7 міст України для атмосферного святкування Дня Незалежності у 2024 році

П'ятниця 23 серпня 2024 08:05
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7 міст України для атмосферного святкування Дня Незалежності у 2024 році Куди поїхати на День Незалежності і що робити в цих містах (ілюстративне фото: Getty Images)
Автор: Фелікс Коркін

24 серпня - День Незалежності України. Цього року свято припадає на суботу. І для багатьох це привід поїхати кудись у інше місто, щоб поринути у святкову атмосферу, насолодитися культурними заходами, або просто відпочити в колі родини, змінивши обстановку.

Де цього року можна душевно відсвяткувати День Незалежності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Львів (Шевченківський Гай)

Щороку у Львівському скансені відбуваються урочистості до Дня Незалежності. Цього року у програмі святкувань запланований показ фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси", щоб ушанувати пам’ять персоналій, які долучились своєю творчістю до становлення української ідентичності.

Також, буде музика в стилі українського фанку, а також їжа та напої від крафтових виробників. Дрес-код події - етно, тож не забудьте взяти найгарнішу вишиванку.

7 міст України для атмосферного святкування Дня Незалежності у 2024 роціШевченківський Гай у Львові (фото: Вікіпедія)

Черкаси

У Черкасах до Дня Незалежності відбудуться покази патріотичних українських фільмів. Ця подія стане чудовою можливістю об’єднатися, вшанувати національні цінності та підтримати українське кіномистецтво.

У трьох школах міста Черкаси будуть показувати фільми "Іван Сила", "Чорний ворон" та "Крашанка". Вхід вільний, проте організатори просять взяти з собою ковдри, пледи чи каремати для більш комфортного перегляду кіно.

7 міст України для атмосферного святкування Дня Незалежності у 2024 роціЧеркаська набережна (фото: vnebo.ua)

Івано-Франківськ

24 серпня у місті пройде благодійний фестиваль, де буде понад 20 різних активностей. У програму фестивалю включено: жива музика, ярмарок виробів власними руками, мистецькі майстер-класи, фотозона та багато інших. Також на території буде облаштовано окрему гастрозону.

Окрім цього фестивалю, у місті будуть проводитися творчі майстер-класи, кінопокази та поетичні вечори.

7 міст України для атмосферного святкування Дня Незалежності у 2024 роціТериторія Промприладу (фото: vikna.if.ua)

Чернівці

До річниці з Дня Незалежності у місті пройде творча програма "Незалежність2024: позашкілляUA". Розклад програми поділений на 5 секцій: ТехноUA, ЕкоUA, МистецтвоUA, ТуристUA, НаукаUA.

Також, в Центрі Миколайчука та кіноконцертному залі "Чернівці" будуть проводитись кінопокази українського кіно від українських режисерів про українську історію та боротьбу.

7 міст України для атмосферного святкування Дня Незалежності у 2024 роціЦентр Миколайчука (фото: ratelist.top)

Рівне

У місті до Дня Незалежності буде багато локацій для святкування.

Тут відбудеться церемонія несення Державного Прапора України, виставка робіт студії декоративно-ужиткового мистецтва, будуть проведені різноманітні спортивні заходи і виступ Народного аматорського духового оркестру Рівненського міського палацу культури та інших.

7 міст України для атмосферного святкування Дня Незалежності у 2024 роціОзеро Басів кут (фото: rivnefish.com)

Ужгород

До Дня Незалежності в парку фігур Lights&Dreams відбудуться тематичні вистави та театралізовані виступи за участю аматорів. Актори виступатимуть серед величних інсталяцій, кожна з яких досягає семиметрової висоти.

Крім святкових подій, парк запрошує відвідувачів насолодитися інтерактивними зонами розваг, місцями для відпочинку, стилізованими фотозонами, освіжаючими напоями та іншими приємними пропозиціями.

7 міст України для атмосферного святкування Дня Незалежності у 2024 роціФігури в парку Lights&Dreams (фото: facebook.com/lightsdreams.uzhhorod)

Київ (Український Дім)

До Дня Незалежності в національному культурному центрі буде цілий фестиваль, присвячений українському мистецтву.

Фестивальна програма складатиметься з 5 цінностей, які транслюються через призму різних видів мистецтва: кіно відображатиме сміливість, література - свободу, візуальне мистецтво - гумор, музика - чуйність, а перформативні жанри - любов. Також гості матимуть змогу купити вироби українських брендів, випити запашної кави у кав’ярні тощо.

7 міст України для атмосферного святкування Дня Незалежності у 2024 роціУкраїнський Дім (фото: kyivmaps.com)

Раніше ми писали про 10 автентичних українських страв, що варто приготувати на День Незалежності.

Читайте також про креативні ідеї патріотичного манікюру в жовто-блакитних кольорах до Дня Незалежності України.

Для написання матеріалу використовувались такі джерела: Вікіпедія, портал Lviv.Travel, видання “Чернівецький промінь”, “Про Рівне”, “Ужгород24”, офіційний портал міської ради Черкас.

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