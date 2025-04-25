7 міні-серіалів про вбивства, які тримають у напрузі до останньої хвилини: відчуйте себе детективом

"Година нуль"

Сучасна екранізація класичного детективу Агати Крісті. Група людей збирається в заміському маєтку, де відбувається вбивство. Кожен із присутніх має свої таємниці, і розслідування поступово розкриває їхні мотиви.

"Світло в коридорі"

Через 18 років після зникнення дівчини її мати Шерон все ще шукає відповіді. Коли журналістка починає власне розслідування, старі рани відкриваються знову, і правда виявляється набагато складнішою, ніж здавалося. Відчуйте себе детективом та спробуйте вгадати, яким буде фінал!

"Спіймані"

Аргентинський детектив про журналістку Ему Ґарай, яка розслідує зникнення талановитої 16-річної віолончелістки. Справу ускладнює те, що головна героїня стикається з небезпекою, яка загрожує не лише їй, але й іншим дівчатам у місті.

"Американське жахіття"

Документальний міні-серіал, заснований на реальних подіях. У 2015 році жінку викрали з власного дому, але після її повернення поліція звинуватила її та її партнера в інсценуванні злочину. Серіал досліджує, як система може обернутися проти жертв.

"Довга яскрава річка"

Поліцейська Міккі Фіцпатрик патрулює район Філадельфії, охоплений опіоїдною кризою. Коли починається серія вбивств, вона розуміє, що її зникла сестра може бути наступною жертвою. Серіал поєднує кримінальну драму з особистою історією.

"Твоя перша остання брехня"

Мая, колишня військова, втрачає чоловіка, але згодом бачить його на відеозаписі з прихованої камери. Це відкриття змушує її зануритися в небезпечну змову, яка тягнеться роками. Серіал тримає в напрузі до самого кінця.

"Дублінські вбивства"

Детективи Роб Рейлі та Кессі Меддокс розслідують вбивства в Дубліні, які пов’язані з їхнім власним минулим. Серіал поєднує кримінальну драму з психологічним трилером, досліджуючи, як минуле впливає на сьогодення.