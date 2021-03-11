7-летнюю Машеньку, которую искали почти неделю, нашли мертвой: ее убили

Маша исчезла прямо во дворе своего дома 7 марта

Машенька Борисова исчезла вечером 7 марта. Мама отпустила девочку поиграть с детьми во дворе, а через некоторое время обнаружила, что ребенок исчез. Дети сказали, что Маша бегала на остановку городского транспорта, хотела встретить папу, который должен был приехать с работы.

Родители сначала искали сами, потом обратились в полицию. К поискам девочки подключились соседи, волонтеры и жители соседних сел. В поселке Счастливое прочесали каждый сантиметр, искали в канализациях, в полях и лесополосах. К поискам привлекли кинологов с собаками, но след псы взять не смогли – он обрывался на остановке транспорта.

Родные говорят, что проблем дома не было и с детьми Машенька тоже дружила. Нет причин, по которым девочка могла убежать из дома. Самое вероятное предположение – ребенка похитили на остановке транспорта и увезли из деревни.

Поиски ребенка продолжались почти неделю. Но в четверг, 11 марта, волонтерские группы поиска пропавших детей сообщили, что останавливают поиски девочки на территории поселка Счастливое.

Девочку обнаружили мертвой в Счастливом

Тело Машеньки нашли в старом сарае. Девочку спрятали в мешок. Ранее это помещение проверяли несколько раз, и сегодня мешок обнаружил хозяин дома. На месте работают следователи и криминалисты.

"Четвертые сутки подряд полицейские Херсонской области продолжали поиски 7-летней жительницы села Счастливое. Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в одном из сельскохозяйственных помещений труп пропавшей девочки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка", - сообщили в полиции.

Фото: Полиция Херсонской области

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