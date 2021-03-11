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7-летнюю Машеньку, которую искали почти неделю, нашли мертвой: ее убили

Автор: Анна Шиканова

В Херсонской области обнаружили тело 7-летней Машеньки Борисовой, которую почти неделю искали родители, полиция, соседи и волонтеры с собаками. Девочка пропала еще 7 марта в селе Счастливое.

Детали трагедии рассказали на странице Полиции Херсонской области в Facebook.

Маша исчезла прямо во дворе своего дома 7 марта

Машенька Борисова исчезла вечером 7 марта. Мама отпустила девочку поиграть с детьми во дворе, а через некоторое время обнаружила, что ребенок исчез. Дети сказали, что Маша бегала на остановку городского транспорта, хотела встретить папу, который должен был приехать с работы.

Родители сначала искали сами, потом обратились в полицию. К поискам девочки подключились соседи, волонтеры и жители соседних сел. В поселке Счастливое прочесали каждый сантиметр, искали в канализациях, в полях и лесополосах. К поискам привлекли кинологов с собаками, но след псы взять не смогли – он обрывался на остановке транспорта.

Родные говорят, что проблем дома не было и с детьми Машенька тоже дружила. Нет причин, по которым девочка могла убежать из дома. Самое вероятное предположение – ребенка похитили на остановке транспорта и увезли из деревни.

Поиски ребенка продолжались почти неделю. Но в четверг, 11 марта, волонтерские группы поиска пропавших детей сообщили, что останавливают поиски девочки на территории поселка Счастливое.

Девочку обнаружили мертвой в Счастливом

Тело Машеньки нашли в старом сарае. Девочку спрятали в мешок. Ранее это помещение проверяли несколько раз, и сегодня мешок обнаружил хозяин дома. На месте работают следователи и криминалисты.

"Четвертые сутки подряд полицейские Херсонской области продолжали поиски 7-летней жительницы села Счастливое. Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в одном из сельскохозяйственных помещений труп пропавшей девочки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка", - сообщили в полиции.

Фото: Полиция Херсонской области

Что пишут в сети

В сети украинцы тоскуют и не понимают: какой изверг мог совершить подобное преступление.

  • Кошмар, бедная девочка... Ну как так... Такой ангелочек ушел из жизни... Царствие Небесное.
  • Покойся с миром, маленькое солнышко
  • Какой ужас... Куда катится этот мир. Люди пропадают и никто ничего не знает, не видел... Соболезнования родным
  • Ее все таки убили! Какое горе! А мы все надеялись, что она жива...
  • Співчуваю рідним, царство небесне дівчинці
  • Бідолашне дитятко. Співчуття рідним і батькам. Який же нелюд це вчинив?
  • Сколько тварей Земля носит! Нет слов! Что такого сделал этот ребенок, чтоб забрать ее жизнь? Почему уродам, убивающим детей, не дают пожизненное?
  • Если там все было осмотрено, значит малышку уже туда подкинули потом...
  • Ну это местные сделали... Жаль малышку

Напомним, ранее мы писали о том, что под Запорожьем в доме насмерть замерз 5-месячный малыш.

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Новости Украины преступленияпоисксмерть ребенка
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