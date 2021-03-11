7-річну Марійку, яку шукали майже тиждень, знайшли мертвою: її вбили

У Херсонській області виявили тіло 7-річної Марійки Борисової, яку майже тиждень шукали батьки, поліція, сусіди та волонтери з собаками. Дівчинка пропала ще 7 березня в селі Щасливе.

Маша зникла прямо у дворі свого будинку 7 березня

Машенька Борисова зникла увечері 7 березня. Мама відпустила дівчинку пограти з дітьми у дворі, а через деякий час виявила, що дитина зникла. Діти сказали, що Маша бігала на зупинку міського транспорту, хотіла зустріти папу, який повинен був приїхати з роботи.

Батьки спочатку шукали самі, потім звернулися в поліцію. До пошуків дівчинки під'єдналися сусіди, волонтери та мешканці сусідніх сіл. У селищі Щасливе прочесали кожен сантиметр, шукали в каналізаціях, у полях та лісосмугах. До пошуків залучили кінологів з собаками, але слід пси взяти не змогли – він обривався на зупинці транспорту.

Рідні кажуть, що проблем вдома не було і з дітьми Машенька теж дружила. Немає причин, за якими дівчинка могла втекти з дому. Саме ймовірне припущення – дитину викрали на зупинці транспорту та вивезли з села.

Пошуки дитини тривали майже тиждень

У четвер, 11 березня, волонтерські групи пошуку зниклих дітей повідомили, що зупиняють пошуки дівчинки на території селища Щасливе.

Дівчинку знайшли мертвою в Щасливому

Тіло Марійки знайшли в старому сараї. Дівчинку сховали в мішок. Раніше це приміщення перевіряли кілька разів і сьогодні мішок виявив господар будинку. На місці працюють слідчі та криміналісти.

"Четверту добу поспіль поліцейські Херсонської області продовжували пошуки 7-річної мешканки села Щасливе. Сьогодні під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в одному із сільськогосподарських приміщень труп зниклої дівчинки. Зараз встановлюється причина смерті дитини", - повідомили в поліції.

Фото: Поліція Херсонської області