7-річний українець став донором мозку для своєї маленької сестри: історія зцілення дівчинки

Семирічний Андрій врятував життя маленькій дівчинці (колаж РБК-Україна)

Семирічний Андрій врятував від ракового захворювання маленьку Аню

Семирічний Андрій став донором кісткового мозку для своєї сестри Ганни, у якої діагностована лейкемія. В багатодітній сім'ї маленька Аня захворіла на лейкемію. Лікарі сказали, що це вроджена хвороба і донором може стати будь-хто з її братів і сестер. Пересадка кісткового мозку передбачена лікарями безкоштовно.

Як повідомляє видання "Експрес", операцію робили в київській лікарні "Охматдит".

"За мою практику це перший раз, коли кожна дитина з сім'ї може бути донором. Адже заведено вважати: максимальний шанс, що одна дитина підійде інший - 25%", - розповів Олександр Лисиця, завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Охматдиту.

Андрій врятував життя своїй сестричці (фото: expres.online)

Після необхідних обстежень і досліджень крові донором вибрали семирічного Андрія. За словами матері, два дні Андрію робили забір стовбурових клітин.

"Синочок лежав у палаті, грав у гаджети, тим часом з однієї його вени брали кров, апарат відсіював стовбурові клітини, інші повертав в іншу вену", - розповідає Наталя (мама).

27 липня минулого року, коли Їй виповнився рік і місяць, їй провели трансплантацію. Мама з донькою оселилися в стерильному боксі. Навіть вікна там не відкривали, свіже повітря подавали через спеціальну витяжку.

"У донечки повністю був відсутній імунітет. На 20-й день після операції з'явилися перші лейкоцити, це свідчило, що новий кістковий мозок запрацював", - згадує мама дівчинки.

Нещодавно Їй виповнилося два роки, Андрій для неї улюблений братик. Після операції у неї стала друга негативна група крові, як і у Андрія.

Як ми раніше писали, в Україні вперше провели операцію по трансплантації підшлункової залози.