7-річний хлопчик з Маріуполя звернувся до окупантів на тлі знищеної квартири (відео)

Багатостраждальний Маріуполь досі в блокаді. Звідти до російських загарбників звернувся 7-річний хлопчик Макар, квартира якого повністю зруйнована.

На відео дитина каже, що йому сьогодні виповнилося 7 років, а російські "визволителі" повністю знищили його квартиру.

"Я Макар, сьогодні мені 7 років, а це мій дім. Спасибі рятівникам з Росії, що зробили ось таке", - розповів маленький українець.

На тлі всього цього чутні вибухи. Дитина стоїть у зруйнованому житлі.

"Ми записували це звернення 5 разів. Постріли і бої за вікном лякали Макара. Він поспішав і трохи губився, але все-таки зробив це! Мій Макар-справжній маленький герой і великий патріот!"- написала мама хлопчика.

Українські військові продовжують відчайдушно боротися за Маріуполь, однак, враховуючи звірства Росії, окупанти вирішили зрівняти місто з землею.