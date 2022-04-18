7-річний хлопчик з Маріуполя звернувся до окупантів на тлі знищеної квартири (відео)
Багатостраждальний Маріуполь досі в блокаді. Звідти до російських загарбників звернувся 7-річний хлопчик Макар, квартира якого повністю зруйнована.
Відео з'явилося в мережі.
На відео дитина каже, що йому сьогодні виповнилося 7 років, а російські "визволителі" повністю знищили його квартиру.
"Я Макар, сьогодні мені 7 років, а це мій дім. Спасибі рятівникам з Росії, що зробили ось таке", - розповів маленький українець.
На тлі всього цього чутні вибухи. Дитина стоїть у зруйнованому житлі.
"Ми записували це звернення 5 разів. Постріли і бої за вікном лякали Макара. Він поспішав і трохи губився, але все-таки зробив це! Мій Макар-справжній маленький герой і великий патріот!"- написала мама хлопчика.
Українські військові продовжують відчайдушно боротися за Маріуполь, однак, враховуючи звірства Росії, окупанти вирішили зрівняти місто з землею.
Нагадаємо, що ситуація в Маріуполі зараз є важкою. Через постійні обстріли з боку окупантів, міста більше не існує.
РБК-Україна писало про те, що, в обложеному російськими військами Маріуполі, українські захисники відкинули ультиматум окупантів про здачу.