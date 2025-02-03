7 лайфхаків для прибирання за домашніми улюбленцями, за які ви будете дуже вдячні

Гумові рукавички для збирання шерсті

Якщо ви втомилися від шерсті, яка буквально заповнює все навколо, гумові рукавички стануть вашим найкращим союзником. Достатньо трохи змочити їх водою і провести по килимах, меблях чи одязі - шерсть миттєво прилипає до поверхні рукавичок.

Це значно ефективніше, ніж використання звичайного пилососа або ролика для одягу. Особливо цей метод корисний для очищення автокрісел або важкодоступних місць, де шерсть накопичується найшвидше. Після прибирання просто сполосніть рукавички у воді - і вони знову готові до роботи.

Сода для боротьби з неприємними запахами

Запах від домашніх тварин може проникати в меблі, килими й навіть одяг, але сода здатна розв'язати цю проблему. Просто посипте її на поверхню, де відчувається запах, залиште на 15-20 хвилин, а потім ретельно пропилососьте.

Крім того, сода ідеально підходить для миття мисок - просто розчиніть її у воді й протріть поверхню, щоб позбутися нальоту та запаху. Якщо ви хочете ще більшого ефекту, додайте кілька крапель ефірної олії лаванди або цитрусових.

Фен для збирання шерсті з важкодоступних місць

Шерсть застряє в кутах, щілинах і під меблями, куди навіть потужний пилосос не завжди дістає. У такому випадку чудово допоможе фен із функцією холодного повітря - направте його в зону накопичення шерсті, і повітряний потік змусить її зібратися в купку.

Після цього залишиться лише підняти шерсть вологою ганчіркою або прибрати пилососом. Якщо ж у вас немає фена, можна використовувати навіть звичайний балончик зі стисненим повітрям.

Тварини з довгою шерстю завжди покривають нею усі предмети в квартирі (фото: Freepik.com)

Оцет для очищення плям від сечі

Якщо ваш улюбленець залишив "подарунок" на підлозі чи килимі, найкращим рішенням буде оцтовий розчин. Змішайте оцет і воду у пропорції 1:1, нанесіть на забруднену ділянку, а потім протріть сухою серветкою.

Оцет не тільки допомагає вивести пляму, а й нейтралізує запах, завдяки чому тварина більше не повернеться до цього місця. Якщо пляма застаріла, посипте її содою після нанесення оцту - відбудеться реакція, яка витягне залишкові забруднення.

Вологі серветки для швидкого прибирання

Щоб швидко впоратися з брудними лапами після прогулянки або видалити несподівану пляму з меблів, завжди тримайте під рукою упаковку вологих серветок.

Вибирайте безспиртові варіанти без ароматизаторів - вони безпечні для шкіри тварини та не залишають шкідливих залишків. Вологі серветки чудово підходять і для очищення котячого туалету, а також для протирання мисок і іграшок.

Спеціальні щітки для збирання шерсті

Класичні щітки для одягу не завжди ефективні, коли йдеться про шерсть, що глибоко застрягла в килимах або оббивці меблів. Спеціальні гумові щітки створені саме для цього - вони збирають навіть найдрібніші волоски, які не вдалося прибрати пилососом.

Завдяки м'якій структурі такі щітки не пошкоджують тканину та легко миються після використання. Їх зручно використовувати й для чищення лежанок або переносок домашніх улюбленців.

Як коти, так і собаки потребують додаткового прибирання за собою (фото: Freepik.com)

Організуйте спеціальне місце для годування

Розсипаний корм і розлита вода можуть швидко зробити ваш будинок менш затишним, тому варто створити окремий куточок для годування.

Використовуйте силіконові або гумові підставки під миски - вони не ковзають і легко миються, що значно полегшує прибирання. Якщо ваш улюбленець має звичку перекидати миску, можна придбати важчу керамічну або металеву модель.