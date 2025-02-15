7 кроків до надання соціальних послуг: запис вебінару від Фонду Ахметова

Кожна родина, яка опинилася у важких життєвих обставинах, може звернутися за соціальною підтримкою від держави. Наступний етап - "Визначення потреб дитини та її сім’ї у соціальних послугах". Програма "Сирітству — ні!" Фонду Ріната Ахметова організувала вебінар на цю тему.

Про повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомленян фонду.

Експерти наголошують: чим якісніша оцінка ситуації фахівцем — тим більше шансів у родини вийти зі складного сценарію.

Запис вебінару тут: https://bit.ly/3Qi3y05

Також після перегляду можна отримати сертифікат слухача, для цього треба звернутися до фахівців фонду.

До оцінки соціальних потреб родини ведуть 7 кроків. Все починається із визначення мети цієї роботи і рішень, які прийматимуться за результатами оцінки. Зазвичай фахівці фокусують увагу зокрема на типі випадку — простий, складний, екстрений, та переліку послуг, на які може претендувати родина.

"Але вкрай необхідно при оцінці потреб звертати увагу на сильні сторони і дорослих, і дітей. Адже саме це — потенціал, який допоможе родині вийти з замкненого кола", - акцентує Олеся Білько, начальниця відділу підвищення професійних компетенцій працівників надавачів соціальних послуг Дніпропетровського обласного центру соціальних служб.

А ще серед найважливіших кроків — налагодження партнерських стосунків із дитиною та членами її сім‘ї та спеціалістами із міжвідомчої команди.

"Коли ми хворіємо, лікар робить призначення лише після додаткових обстежень. Так само відбувається і у сфері соціальних послуг: треба чітко розуміти, яка інформація треба для загальної картини і де ми можемо її отримати. Можливо, треба звертатися до навчального закладу. Можливо — до старостату", - пояснює спікерка.

Захід, орієнтований на фахівців соціальних служб, зібрав близько 300 слухачів.