7 шагов к предоставлению социальных услуг: запись вебинара от Фонда Ахметова

Каждая семья, оказавшаяся в трудных жизненных обстоятельствах, может обратиться за социальной поддержкой от государства. Следующий этап - "Определение потребностей ребенка и его семьи в социальных услугах". Программа "Сиротству - нет!" Фонда Рината Ахметова организовала вебинар на эту тему.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.

Эксперты отмечают: чем качественнее оценка ситуации специалистом - тем больше шансов у семьи выйти из сложного сценария.

Запись вебинара здесь: https://bit.ly/3Qi3y05

Также после просмотра можно получить сертификат слушателя, для этого надо обратиться к специалистам фонда.

К оценке социальных потребностей семьи ведут 7 шагов. Все начинается с определения цели этой работы и решений, которые будут приниматься по результатам оценки. Обычно специалисты фокусируют внимание в частности на типе случая - простой, сложный, экстренный, и перечень услуг, на которые может претендовать семья.

"Но крайне необходимо при оценке потребностей обращать внимание на сильные стороны и взрослых, и детей. Ведь именно это - потенциал, который поможет семье выйти из замкнутого круга", - акцентирует Олеся Билько, начальница отдела повышения профессиональных компетенций работников поставщиков социальных услуг Днепропетровского областного центра социальных служб.

А еще среди важнейших шагов - налаживание партнерских отношений с ребенком и членами его семьи и специалистами из межведомственной команды.

"Когда мы болеем, врач делает назначения только после дополнительных обследований. Так же происходит и в сфере социальных услуг: надо четко понимать, какая информация нужна для общей картины и где мы можем ее получить. Возможно, надо обращаться в учебное заведение. Возможно - в старостат", - объясняет спикер.

Мероприятие, ориентированное на специалистов социальных служб, собрало около 300 слушателей.