7 кроків, які захистять вашу банківську картку від шахраїв: поради фінансиста

Кіберзлочинці регулярно атакують банківські картки українців. Шахраї придумали масу схем, як видурити гроші та отримати доступ до рахунків. Втім, є кілька простих кроків, які допоможуть захистити свої кошти.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фінансиста Наталії Рудевіч в Instagram.
"Не зберігайте великі суми на одній картці, або ж покладіть гроші на картки від різних банків. Також можна закинути гроші на короткостроковий депозит, або монобанку", - каже Рудевіч.
Так шахраям буде складніше отримати доступ до ваших сторінок, бо навіть, якщо зламають один акаунт - решта будуть для них недоступні. Дані з паролями зберігайте в захищеному місці.
"Якщо банк дозволяє, то можна встановити динамічний CVV, він буде періодично змінюватись", - говорить фінансист.
"Виставте суму, з якою ви можете розлучитися. Краще ви щоразу збільшуватимете суму перед покупкою, ніж втратите свої гроші", - радить експерт.
Також встановіть заборону на здійснення платежів, якщо країна, у який ви перебуваєте, не буде збігатись із країною, у якій здійснюється платіж.
"Скористайтеся банківським страхуванням ваших грошей від фінансового шахрайства з гарантованим поверненням викрадених сум", - радить Рудевіч.
Це використання одразу двох різних способів підтвердження. Завжди використовуйте подвійну аутентифікацію у своїх акаунтах.
Якщо ваш номер буде прикріплений до паспорта, це не дасть злочинцям перевипустити вашу SIM-карту й, відповідно, отримати доступ до банківського рахунку.
Ці варіанти оплати безпечніші, ніж вводити номер картки для оплати на різних сайтах. Також варто уникати введення даних вашої картки, якщо користуєтесь публічним Wi-Fi.
Дуже важливо ігнорувати фішингові посилання на шахрайські інтернет-ресурси, які від справжніх сайтів будуть відрізнятися однією непомітною літерою. Тому дуже уважно переходьте за посиланнями.
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