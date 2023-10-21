7 кроків, які захистять вашу банківську картку від шахраїв: поради фінансиста

Зберігайте гроші на різних картках

"Не зберігайте великі суми на одній картці, або ж покладіть гроші на картки від різних банків. Також можна закинути гроші на короткостроковий депозит, або монобанку", - каже Рудевіч.

Використовуйте різні паролі до різних акаунтів

Так шахраям буде складніше отримати доступ до ваших сторінок, бо навіть, якщо зламають один акаунт - решта будуть для них недоступні. Дані з паролями зберігайте в захищеному місці.

"Якщо банк дозволяє, то можна встановити динамічний CVV, він буде періодично змінюватись", - говорить фінансист.

Встановіть інтернет-ліміти на картці

"Виставте суму, з якою ви можете розлучитися. Краще ви щоразу збільшуватимете суму перед покупкою, ніж втратите свої гроші", - радить експерт.

Також встановіть заборону на здійснення платежів, якщо країна, у який ви перебуваєте, не буде збігатись із країною, у якій здійснюється платіж.

Використовуйте банківське страхування

"Скористайтеся банківським страхуванням ваших грошей від фінансового шахрайства з гарантованим поверненням викрадених сум", - радить Рудевіч.

Подвійна аутентифікація

Це використання одразу двох різних способів підтвердження. Завжди використовуйте подвійну аутентифікацію у своїх акаунтах.

Підв'яжіть свій мобільний до паспорта

Якщо ваш номер буде прикріплений до паспорта, це не дасть злочинцям перевипустити вашу SIM-карту й, відповідно, отримати доступ до банківського рахунку.

Розраховуйтесь Apple і Google pay

Ці варіанти оплати безпечніші, ніж вводити номер картки для оплати на різних сайтах. Також варто уникати введення даних вашої картки, якщо користуєтесь публічним Wi-Fi.

Дуже важливо ігнорувати фішингові посилання на шахрайські інтернет-ресурси, які від справжніх сайтів будуть відрізнятися однією непомітною літерою. Тому дуже уважно переходьте за посиланнями.