7 шагов, которые защитят вашу банковскую карту от мошенников: советы финансиста

Киберпреступники регулярно атакуют банковские карты украинцев. Мошенники придумали массу схем, как выманить деньги и получить доступ к счетам. Однако существует несколько простых шагов, которые помогут защитить свои средства.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталии Рудевич в Instagram.
"Не храните большие суммы на одной карте, или же положите деньги на карты от разных банков. Также можно забросить деньги на краткосрочный депозит, или на монобанку", - говорит Рудевич.
Так мошенникам будет сложнее получить доступ к вашим страницам, потому что даже если сломают один аккаунт - остальные будут для них недоступны. Данные с паролями храните в защищенном месте.
"Если банк позволяет, то можно установить динамический CVV, он будет периодически меняться", - говорит финансист.
"Выставьте сумму, с которой вы можете расстаться. Лучше вы будете каждый раз увеличивать сумму перед покупкой, чем потеряете свои деньги", - советует эксперт.
Также установите запрет на осуществление платежей, если страна, в которой вы находитесь, не будет совпадать со страной, в которой производится платеж.
"Воспользуйтесь банковским страхованием ваших денег от финансового мошенничества с гарантированным возвратом похищенных сумм", - советует Рудевич.
Это использование сразу двух разных способов подтверждения. Всегда используйте двойную аутентификацию в своих аккаунтах.
Если ваш номер будет прикреплен к паспорту, это не даст преступникам перевыпустить вашу SIM-карту и, соответственно, получить доступ к банковскому счету.
Эти варианты оплаты безопаснее, чем вводить номер карты для оплаты на разных сайтах. Также следует избегать ввода данных вашей карты, если пользуетесь публичным Wi-Fi.
Очень важно игнорировать фишинговые ссылки на мошеннические интернет-ресурсы, которые от настоящих сайтов будут отличаться одной незаметной буквой. Поэтому очень внимательно переходите по ссылкам.
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