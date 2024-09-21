7 крошечных гостиничных номеров, которые вызывают удивление (фото)

Нехватка места и высокие цены на номера когда-то породили феномен миниатюрных комнат в отелях. От просто небольших они эволюционировали в совсем крохотные. Какие гостиничные номера сейчас способны поразить воображение своими микро-размерами и комфортом?

РБК-Украина (проект Styler) показывает фото и рассказывает о гостиничных номерах, сделавших свои маленькие размеры "изюминкой" бренда со ссылкой на материал Conde Nast Traveler.

Capsule Inn Osaka, Япония

Япония стала пионером в развитии движения малых гостиниц благодаря своим знаменитым капсульным гостиницам.

Capsule Inn Osaka стал первой в мире такой гостиницей, открыв свои двери в 1979 году, и до сих пор принимает гостей. Расположенный в деловом и торговом районе Осаки, он предлагает небольшие номера, но не жертвует удобствами.

Хотя капсулы достаточно просторны только для одного тела, они оборудованы телевизором, радио и освещением. Гостям (только мужчинам) также предоставляется халат, полотенце, набор туалетных принадлежностей и бесплатный доступ к внутреннему спа и сауне.

Отель Capsule Inn Osaka (фото: cntraveler.com)

YOTEL, сеть отелей

Сеть гостиниц YOTEL имеет четыре локации: Таймс-сквер, аэропорт Хитроу в Лондоне, аэропорт Гатвик в Сассексе и аэропорт Схипгол в Амстердаме (хотя последний будет закрыт на ремонт до 2015 года).

Вдохновленные подобными японскими гостиницами, а также первоклассными авиакабинами, YOTEL сдает в аренду кабины (не комнаты) разных размеров. В зависимости от места, где вы останавливаетесь, ваша комната может иметь открытую террасу (как в Таймс-сквере) или двухъярусные кровати для нескольких гостей (как в Хитроу).

Каждая кабина предлагает удобства, которых вы не найдете в аэропорту, включая плоские телевизоры и тропические души.

Отель YOTEL (фото: cntraveler.com)

CitizenM, сеть отелей

Отели CitizenM ориентированы на доступную роскошь и инновации.

Их семь локаций расположены в Амстердаме (в городе и аэропорту), Глазго, Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Роттердаме и имеют идеально подобранные комнаты для современного путешественника, предпочитающего проводить дни в городе, а не сидеть в номере.

Компактные комнаты не уступают дизайну или удобствам, включая панорамные окна, дождевые души, бесплатные фильмы и кровати королевского размера.

Отель CitizenM (фото: cntraveler.com)

The Pod Hotel, США

Отель Pod Hotel, с двумя локациями в Нью-Йорке, обещает опыт пребывания, который позволяет "остаться в центре событий, не тратя все деньги". Отель предлагает множество вариантов номеров, от одноместных до больших студий, вмещающих четырех человек.

Компактные комнаты оснащены удобствами, такими как плоские телевизоры с ЖК-дисплеем и док-станции для iPod. Локация Pod 39 также является домом для Salvation Taco, такерии и кантине от шеф-повара с мишленовской звездой Эйприл Блумфилд и ресторатора Кена Фридмана.

Отель Pod Hotel (фото: cntraveler.com)

Tubohotel, Мексика

Расположенный всего в 45 минутах к югу от Мехико, Tubohotel предлагает уникальный опыт ночлега в номерах, сделанных из переработанных бетонных труб.

Трубы выглядят небольшими, но достаточно просторными, чтобы вместить кровать размера "queen", настольную лампу и вентилятор. Трубные номера сложены в пирамиды или расположены в три группы и организованы вокруг центрального двора с большим количеством растительности и бассейном.

Отель Tubohotel (фото: cntraveler.com)

easyHotels, сеть отелей

Сеть easyHotel располагает удобными, центрально расположенными филиалами по всему миру, от Лондона до Дубая и Южной Африки.

Сеть просит гостей пожертвовать немного простора, но не отказываться от удобств, которые вы ожидаете в элитных гостиницах - например, плоских телевизоров, частных душей и Wi-Fi.

Также они предлагают низкие цены в зависимости от времени бронирования: чем раньше вы резервируете номер, тем дешевле он будет.

Отель easyHotel (фото: cntraveler.com)