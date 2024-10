6 кращих роботів-пилососів, які зроблять ваше життя простіше та чистіше

iRobot Roomba i3 Evo

Ця модель забезпечує ефективне прибирання як килимів, так і твердих підлог, оснащена інтелектуальною навігаційною системою, яка картографує та прибирає по прямих лініях.

i3 Evo має датчики Dirt Detect, які фокусуються на більш забруднених ділянках. Їм можна керувати через додаток iRobot або за допомогою голосових команд Alexa та Google Assistant.

Хоча йому не вистачає розширених можливостей картографування для прибирання зон користувача, він автоматично повертається на базу для підзарядки. Його ціна робить його надійним варіантом середнього класу для прибирання розумного будинку.

iRobot Roomba i3 Evo (фото: The Verge)

Roborock Q5 Pro

Відомий своїм потужним всмоктуванням та розширеними функціями на основі додатків, Q5 Pro включає багаторівневе картографування, що робить його придатним для великих будинків з кількома поверхами.

Навігація LiDAR робота гарантує, що він прибирає за структурованою схемою, ефективно уникаючи перешкод. Завдяки режимам прибирання, що налаштовуються, користувачі можуть зосередитися на певних кімнатах або встановлювати віртуальні межі.

Q5 Pro має тривалий час автономної роботи, що дозволяє проводити тривалі сеанси прибирання та сумісний з Alexa та Google Assistant. Ідеально підходить для будинків, яким потрібно надійне всмоктування та параметри прибирання, що налаштовуються.

Roborock Q5 Pro (фото: The Verge)

Shark Ion

Серія Shark Ion - це доступний варіант початкового рівня з базовими можливостями навігації та збирання. Він використовує випадковий шлях збирання та не має розширених функцій картування, хоча ефективно охоплює відкриті області.

Модель Ion включає дві обертові бічні щітки для збору пилу з країв і кутів і розроблена для гарної обробки вовни домашніх тварин.

Він сумісний з Wi-Fi, що дозволяє здійснювати базове керування через додаток SharkClean або за допомогою голосових помічників. Компактний дизайн дозволяє йому прибирати під більшістю предметів меблів, але може відчувати труднощі з більшими перешкодами.

Shark Ion (фото: The Verge)

DreameBot D10 Plus

Цей пилосос-швабра відрізняється потужним всмоктуванням та навігацією LiDAR для точних та ефективних шаблонів збирання. Він включає насадку для швабри з кількома рівнями води, що дозволяє йому одночасно мити і пилососити різні поверхні.

D10 Plus пропонує багатоповерхове картування, що робить його придатним для великих будинків, і підтримує планування та віртуальні кордони через додаток Dreame.

Він автоматично випорожнюється у сміттєвий бак на своїй зарядній станції, що знижує потребу в обслуговуванні. D10 Plus добре підходить для будинків, де потрібне ретельне прибирання з мінімальним ручним втручанням.

DreameBot D10 Plus (фото: The Verge)

Yeedi Cube

Цей робот використовує візуальне відображення для навігації та збирання точніше, ніж звичайні пилососи з довільним шляхом. Він підтримує параметри, що налаштовуються через застосунок Yeedi, включаючи прибирання в певній кімнаті і віртуальні стіни.

Yeedi Cube включає док-станцію, що самоочищається, яка зводить до мінімуму частоту спорожнення сміттєвих баків вручну. Це універсальний варіант для тих, кому потрібний невеликий, потужний пристрій для прибирання з налаштуванням на основі програми.

Yeedi Cube (фото: The Verge)

Shark Matrix Plus 2-in-1 Robot Vacuum and Mop

Matrix Plus - це висококласна модель Shark, яка одночасно пилососить та миє підлоги, а також має розширену навігацію, яка відображає та ефективно прибирає кожну кімнату. Він поставляється з щіткою-валиком, що самоочищається, розробленої для запобігання намотування вовни, що робить його особливо корисним для будинків з домашніми тваринами.

Завдяки багатоповерховому картографуванню, забороненим зонам і графікам прибирання Matrix Plus, що налаштовуються, легко персоналізувати. Він інтегрується з Alexa для голосових команд і має елегантну зарядну док-станцію, яка також є базою, що самоочищається.

Ця модель ідеально підходить для користувачів, яким потрібні функції пилососа та миття підлоги в одному пристрої.

Shark Matrix Plus 2-in-1 Robot Vacuum and Mop (фото: The Verge)