7 июля: что нельзя делать в день Анны, главные приметы

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

Анна была женой святого Иоакима, которому она родила дочь после долгих лет бездетного брака. Жили супруги в Назарете Галилейском.

В народе сложились поверье, что если на Анну утро холодное, то в скором времени наступит ненастная погода. С данного дня начинаются холода, лето идет к своему завершению. В народе ходит легенда, что 7 августа могут быть заморозки, которые организовывает злой дух Хвороста. Он может, входит во двор, и начинать морозить землю, а люди в возрасте начинают часто болеть.

Наши предки на Анну Летнюю ходили и собирали грибы, а так же выкапывали картофель. И именно из этих овощей готовили вкусный ужин.

Главные приметы этого дня

Аисты в стаи собираются или муравьи увеличивают муравейники – к ранней и холодной зиме.

Большой урожай желудей – к теплой зиме.

Черемуха плодоносит – к ранней осени.

Иней на окнах – в октябре заморозки начнутся.

Роса замерзла на лугу – зима будет очень холодной.

Что нельзя делать 7 августа

В этот день запрещено ругаться, конфликтовать и жадничать.

Не выходите на улицу ночью, чтобы не стать жертвой нечисти.

Нельзя обижать, а тем более употреблять в пищу лошадей, иначе можно навлечь на себя серьезные неприятности.

Не меняйте в этот день постельное белье на чистое.

Кто празднует День ангела

7 августа именинники: Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.