7 ідей для прибирання, які допоможуть почати новий тиждень з легкістю

Закінчення вихідних може викликати ледь не страх перед майбутнім робочим тижнем. Особливо, якщо в завантаженому графіку нема часу на очищення оселі. Проте налаштуватися на новий тиждень допоможуть деякі справи з прибирання, зроблені в неділю.

Про те, які справи з прибирання допоможуть легко почати новий тиждень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Better Homes & Gardens .

Спланувати справи

Перед початком недільного перезавантаження створіть атмосферу, в якій ви почуватиметеся вмотивованими та продуктивними. Запаліть свічку, увімкніть музику або відкрийте вікно - все, що допоможе вам розслабитися і надихнутися.

Потім візьміть щоденник і почніть планувати прибирання і свій тиждень. Які страви ви приготуєте? Які справи матимете? Занотуйте все це, щоб ваш тиждень не здавався таким складним.

Помити посуд

Ще одне завдання з прибирання, яке має велике значення для легкого нового тижня - це миття посуду. Розвантажте і завантажте посудомийну машину, вимийте каструлі та пательні вручну.

Хоча миття посуду може бути не найвеселішим заняттям, ви почуватиметеся набагато краще вранці в понеділок з чистою, порожньою мийкою, ніж з брудною та переповненою.

Приберіть розкидані речі

Почніть прибирання з того, що пройдіться по кожній кімнаті та приберіть усі місця, де протягом тижня накопичувався безлад. Підніміть і приберіть всі предмети, що лежать на підлозі, столах чи тумбочках.

Викиньте сміття, яке не потрапило до смітника, і складіть ковдри, що залишилися на дивані чи ліжку. Також не забудьте про свій холодильник: очистьте його від старих або зіпсованих продуктів, щоб звільнити місце для того, що ви купите цього тижня.

Протерти поверхні

Протріть поверхні в кожній кімнаті, обов'язково використовуючи мийні засоби, безпечні для стільниць, приладів та раковин. Якщо ви віддаєте перевагу спреям, а не універсальним серветкам, протріть поверхні паперовими рушниками або ганчіркою з мікрофібри.

Випрати та скласти білизну

Ніхто не любить прокидатися вранці та довго обирати, що вдягнути. Щоб у понеділок вранці ви виглядали і почувалися якнайкраще, зберіть брудний одяг і виперіть його в неділю ввечері.

Також, якою б спокусливою не була ідея залишити випрану та висушену раніше білизну в кошику, не забудьте, за потреби попрасувавши, скласти і прибрати весь одяг, щоб почати тиждень з чистого гардероба.

Пропилососити

Коли підлога очищена від безладу, почніть пилососити. Переконайтеся, що ви прибрали всі килимки, по яких часто ходять протягом дня, за потреби витрусивши їх.

Якщо ваш пилосос небезпечно використовувати на твердих підлогах, використовуйте суху швабру, щоб зібрати шерсть домашніх тварин або пил.

Поміняти постільну білизну

Ніщо не може зрівнятися з приємним відчуттям від свіжої, чистої та випраної білизни. Щоб якнайкраще виспатися перед новим тижнем, киньте постільну білизну в прання, замінивши її на інший комплект.