7 идей для уборки, которые помогут начать новую неделю с легкостью

Окончание выходных может вызвать чуть ли не страх перед предстоящей рабочей неделей. Особенно если в загруженном графике нет времени на очистку дома. Однако настроиться на новую неделю помогут некоторые дела по уборке, сделанные в воскресенье.

О том, какие дела по уборке помогут легко начать новую неделю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Better Homes & Gardens .

Спланировать дела

Перед началом воскресной перезагрузки создайте атмосферу, в которой вы будете чувствовать себя мотивированными и продуктивными. Зажгите свечу, включите музыку или откройте окно - все, что поможет вам расслабиться и вдохновиться.

Затем возьмите дневник и начните планировать уборку и свою неделю. Какие блюда вы приготовите? Какие дела будете иметь? Запишите все это, чтобы ваша неделя не казалась такой сложной.

Помыть посуду

Еще одна задача по уборке, которая имеет большое значение для легкой новой недели - это мытье посуды. Разгрузите и загрузите посудомоечную машину, вымойте вручную кастрюли и сковородки.

Хотя мытье посуды может быть не самым веселым занятием, вы будете чувствовать себя гораздо лучше утром в понедельник с чистой, пустой мойкой, чем с грязной и переполненной.

Уберите разбросанные вещи

Начните уборку с того, что пройдитесь по каждой комнате и уберите все места, где в течение недели накапливался беспорядок. Поднимите и уберите все предметы, лежащие на полу, столах или прикроватных тумбочках.

Выбросьте мусор, который не попал в свалку, и сложите одеяла, оставшиеся на диване или кровати. Также не забудьте о своем холодильнике: очистите его от старых или испорченных продуктов, чтобы освободить место для того, что вы купите на этой неделе.

Протереть поверхности

Протрите поверхности в каждой комнате, используя моющие средства, безопасные для столешниц, приборов и раковин. Если вы предпочитаете спреи, а не универсальные салфетки, протрите поверхности бумажными полотенцами или тряпкой из микрофибры.

Выстирать и сложить белье

Никто не любит просыпаться утром и долго выбирать, что надеть. Чтобы в понедельник утром вы выглядели и чувствовали себя как можно лучше, соберите грязную одежду и постирайте ее в воскресенье вечером.

Также, какой бы соблазнительной ни была идея оставить постиранное и высушенное раньше белье в корзине, не забудьте, при необходимости погладив, сложить и убрать всю одежду, чтобы начать неделю с чистого гардероба.

Пропылесосить

Когда пол очищен от беспорядка, начните пылесосить. Убедитесь, что вы убрали все коврики, по которым часто ходят в течение дня, при необходимости вытряхнув их.

Если пылесос опасно использовать на твердых полах, используйте сухую швабру, чтобы собрать шерсть домашних животных или пыль.

Поменять постельное белье

Ничто не может сравниться с приятным чувством от свежего, чистого и постиранного белья. Чтобы лучше выспаться перед новой неделей, бросьте постельное белье в стирку, заменив его на другой комплект.