Їх треба чистити частіше: 5 речей, про які забувають в прибиранні

Такі справи з очищення оселі, як прання, прибирання та миття ванної кімнати, певно, входять до графіка прибирання більшості. Однак є деякі завдання, які навіть найзавзятіші прибиральники можуть не помітити.

Про те, яким речам необхідно приділяти більше уваги в прибиранні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Холодильник

З часом на задній частині холодильника може накопичуватися пил і сміття, особливо, якщо у вас є домашні тварини.

Брудні спіралі впливають на продуктивність приладу і збільшують рахунки за електроенергію, тому обов'язково чистьте їх кожні шість місяців, відключивши холодильник від мережі.

Щоб обережно видалити пил і сміття, використовуйте насадку-щітку для пилососа. Якщо є необхідність зняти якусь деталь, наприклад, захисну пластину, слід звертатися до посібника користувача.

Сміттєві баки

Сміттєві баки потрібно чистити, але мало хто пам'ятає про те, щоб додати це до списку справ. Ретельно очищати сміттєвий бак радять щонайменше щомісяця.

Якщо ваша родина велика, і ви викидаєте багато сміття щотижня, можливо, вам доведеться збільшити регулярність прибирання. Наберіть засіб для миття посуду у ванну і наповніть її гарячою водою наполовину.

Занурте відро для сміття і переконайтеся, що мило і вода покрили всі поверхні. Залиште контейнер на п'ять хвилин, а потім промийте. Також рекомендують обприскати відро та ванну дезінфекційним засобом.

Зачекайте, доки він подіє і знову промийте бак. Дайте контейнеру повністю висохнути, перш ніж покласти новий мішок для сміття.

Деталі душових дверей

Як зазначають, багато людей рідко приділяють час очищенню деталей, які дозволяють душовим дверям легко відчинятися та зачинятися.

Однак видалити наліт і патьоки можна за допомогою оцту, який радять підігріти. Надягнувши рукавички, занурте паперові рушники в рідину і прикладіть їх до скла.

Залиште оцет на 30-60 хвилин, а потім приберіть паперові рушники. Щоб скло залишалося вологим протягом цього часу, час від часу збризкуйте паперові рушники оцтом з пульверизатора.

Потім насипте на вологу ганчірку або губку харчову соду і обережно протріть двері душової кабіни та доріжки. Промийте дистильованою водою і, якщо залишився вапняний наліт, повторіть очищення скрабу з содою.

Фільтри посудомийної і пральної машини

Професійне очищення вентиляційних отворів сушарки видаляє ворс, сміття та засмічення, забезпечуючи належний потік води. Зокрема, фільтри посудомийної машини рекомендують чистити раз на місяць.

Для початку краще відключити прилад від електромережі, а потім зняти фільтр відповідно до інструкції. Використовуйте щітку та засіб для миття посуду, щоб очистити його, а потім встановіть на місце.

Потім протріть дверцята та дозатори ганчіркою з мікрофібри, звернувши увагу на гумові ущільнювачі по краях.

Телевізор

За словами експертів з клінінгу, телевізор має стати частиною вашої щотижневої рутини з витирання пилу.

Швидке прибирання пилососом або ганчіркою з мікрофібри гарантує, що пил не накопичиться у динаміках та інших щілинах. Якщо тільки щось не контактує з телевізором безпосередньо протягом тижня (наприклад, липкі руки або розлиті напої), цього має бути достатньо для догляду за телевізором.

Проте електроніку ніколи не слід перенасичувати мийними засобами, а з екраном слід поводитися особливо обережно Якщо засіб для чищення не призначений для використання на телевізійному екрані, найкраще використовувати суху ганчірку з мікрофібри для видалення пилу.

Також варто чистити пульт дистанційного керування - найкраще протирати його дезінфекційними серветками.