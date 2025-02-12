7 додатків для знайомств на Android та iPhone, які допоможуть знайти другу половинку

У сучасному світі, де час цінується понад усе, пошук другої половинки може стати справжнім викликом. Однак, технології не стоять на місці, і на допомогу приходять мобільні додатки для знайомств.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 7 найкращих застосунків для знайомств на Android і iPhone, які допоможуть вам знайти своє кохання.
Tinder - це один із найпопулярніших додатків для онлайн-знайомств у світі. З моменту свого запуску у 2012 році, він став синонімом мобільних знайомств, особливо серед молоді.
Головна перевага Tinder - простота використання і концепція свайпів: користувачі перегортають фотографії потенційних партнерів і обирають "право" (лайк) або "ліво" (відмова). Якщо двоє людей лайкнули одне одного, то вони можуть почати чат.
Додаток заснований на геолокації, що дає змогу знаходити збіги в безпосередній близькості.
Основні особливості:
Доступність: Android та iOS
Tinder підходить для користувачів, які шукають як серйозні стосунки, так і випадкові знайомства. Він також використовується для пошуку нових друзів і партнерів для подорожей.
Badoo - це міжнародна платформа для знайомств, що була запущена у 2006 році і відтоді набрала понад 400 мільйонів користувачів. На відміну від Tinder, Badoo пропонує більш різноманітний досвід, що включає не тільки функцію свайпа, а й можливості для спілкування через чат, відеодзвінки та ігри.
Додаток доступний більш ніж 47 мовами й активно використовується в Європі, Латинській Америці та Азії.
Основні особливості:
Доступність: Android та iOS
Badoo активно розширює свої можливості для міжнародних знайомств і підходить як для пошуку романтичних партнерів, так і для спілкування з друзями та обміну культурними інтересами.
Bumble - застосунок для знайомств, який вирізняється з-поміж інших тим, що надає жінкам право першим починати розмову в гетеросексуальних парах. Запущений в 2014 році колишньою співробітницею Tinder Вітні Вольф, він швидко став популярним, особливо серед жінок, завдяки своїй філософії безпеки та поваги.
Основні особливості:
Доступність: Android та iOS
Bumble часто обирають ті, хто шукає не тільки романтичні стосунки, а й можливість завести нових друзів або налагодити ділові контакти.
Tabor - це соціальна платформа для знайомств, яка завоювала популярність завдяки своєму унікальному підходу та залученості користувачів. Додаток привертає увагу завдяки функції "знайомств з інтересами", даючи змогу людям не просто знаходити підходящих партнерів, а й ділитися спільними захопленнями.
Основні особливості:
Доступність: Android та iOS
Tabor орієнтований на людей, які шукають не просто зустрічей, а сумісність за інтересами, що робить його ідеальним для тих, хто хоче почати стосунки на основі спільних поглядів і занять.
Hinge - це один із популярних додатків для знайомства, призначений для користувачів, які шукають серйозні стосунки. Застосунок позиціонує себе як "спроектований, щоб вас видалили", оскільки його мета - допомогти людям знайти довгострокові та стабільні стосунки, а не випадкові зв'язки.
Hinge пропонує докладні анкети із запитаннями та фото, які дають можливість краще пізнати особистість співрозмовника.
Основні особливості:
Доступність: Android
Hinge орієнтований на серйозні стосунки і підійде користувачам, які втомилися від випадкових побачень і шукають глибших і довгострокових зв'язків.
Luxy - це ексклюзивний застосунок для знайомств, орієнтований на заможних і успішних людей. Запущений у 2014 році, Luxy швидко завоював популярність завдяки своїй унікальній аудиторії та високому рівню безпеки.
Додаток активно використовується людьми, які цінують розкішний спосіб життя і шукають партнера, що розділяє ці цінності.
Основні особливості:
Доступність: Android та iOS
Luxy ідеально підходить для людей, які шукають партнера з високим рівнем життя і хочуть проводити час у компанії успішних та амбітних людей.
Match - це один із найстаріших і найвідоміших додатків для знайомств. З моменту свого запуску в 1995 році, він продовжує залишатися на піку популярності, пропонуючи платформу для пошуку серйозних стосунків.
Match використовує комбінацію алгоритмів і переваг для того, щоб допомогти користувачам знаходити найбільш підходящих партнерів.
Основні особливості:
Доступність: Android
Match підходить для тих, хто серйозно налаштований на стосунки і шукає довгострокову сумісність із партнером.
Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: CNET, Mashable