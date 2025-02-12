UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

7 додатків для знайомств на Android та iPhone, які допоможуть знайти другу половинку

Ці додатки для знайомств допоможуть зустріти свою долю (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У сучасному світі, де час цінується понад усе, пошук другої половинки може стати справжнім викликом. Однак, технології не стоять на місці, і на допомогу приходять мобільні додатки для знайомств.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 7 найкращих застосунків для знайомств на Android і iPhone, які допоможуть вам знайти своє кохання.

Tinder

Tinder - це один із найпопулярніших додатків для онлайн-знайомств у світі. З моменту свого запуску у 2012 році, він став синонімом мобільних знайомств, особливо серед молоді.

Головна перевага Tinder - простота використання і концепція свайпів: користувачі перегортають фотографії потенційних партнерів і обирають "право" (лайк) або "ліво" (відмова). Якщо двоє людей лайкнули одне одного, то вони можуть почати чат.

Додаток заснований на геолокації, що дає змогу знаходити збіги в безпосередній близькості.

Основні особливості:

  • Простота та інтуїтивність інтерфейсу
  • Геолокація для пошуку близьких збігів
  • Можливість прокачування свого облікового запису за допомогою платних підписок (Tinder Plus, Tinder Gold і Tinder Platinum), які відкривають додаткові функції, як-от безлімітні лайки та функція "паспорт", що дає змогу змінювати геолокацію і знаходити партнерів по всьому світу

Доступність: Android та iOS

Tinder підходить для користувачів, які шукають як серйозні стосунки, так і випадкові знайомства. Він також використовується для пошуку нових друзів і партнерів для подорожей.

Скриншот

Badoo

Badoo - це міжнародна платформа для знайомств, що була запущена у 2006 році і відтоді набрала понад 400 мільйонів користувачів. На відміну від Tinder, Badoo пропонує більш різноманітний досвід, що включає не тільки функцію свайпа, а й можливості для спілкування через чат, відеодзвінки та ігри.

Додаток доступний більш ніж 47 мовами й активно використовується в Європі, Латинській Америці та Азії.

Основні особливості:

  • Геолокація для пошуку партнерів поблизу
  • Функції відеодзвінків і обміну фотографіями в чатах
  • Відкриті профілі, що дають змогу ознайомитися з користувачем ще до початку спілкування
  • Вбудована система "пріоритетних заявок", де можна оплачувати просування свого профілю
  • Підтримка відео- та голосових повідомлень

Доступність: Android та iOS

Badoo активно розширює свої можливості для міжнародних знайомств і підходить як для пошуку романтичних партнерів, так і для спілкування з друзями та обміну культурними інтересами.

Скриншот

Bumble

Bumble - застосунок для знайомств, який вирізняється з-поміж інших тим, що надає жінкам право першим починати розмову в гетеросексуальних парах. Запущений в 2014 році колишньою співробітницею Tinder Вітні Вольф, він швидко став популярним, особливо серед жінок, завдяки своїй філософії безпеки та поваги.

Основні особливості:

  • Жінки роблять перший крок у гетеросексуальних парах, що допомагає уникнути неприємних ситуацій і створює більш комфортний простір для спілкування
  • У Bumble є не тільки можливість знайомитися, а й шукати друзів (Bumble BFF) або ділові контакти (Bumble Bizz)
  • Можливість використання платних підписок (Bumble Boost і Bumble Premium), які відкривають додаткові функції, як-от розширені фільтри пошуку, Boost (збільшення видимості вашого профілю) і Travel Mode (можливість шукати партнерів в інших містах)

Доступність: Android та iOS

Bumble часто обирають ті, хто шукає не тільки романтичні стосунки, а й можливість завести нових друзів або налагодити ділові контакти.

Скриншот

Tabor

Tabor - це соціальна платформа для знайомств, яка завоювала популярність завдяки своєму унікальному підходу та залученості користувачів. Додаток привертає увагу завдяки функції "знайомств з інтересами", даючи змогу людям не просто знаходити підходящих партнерів, а й ділитися спільними захопленнями.

Основні особливості:

  • Профілі з особистими інтересами, хобі та захопленнями, що дає змогу точніше вибрати збіги
  • Додаток фокусується на створенні глибокого зв'язку через спільні інтереси і заняття
  • Можливості для надсилання повідомлень, а також відеочатів і голосових повідомлень
  • Підтримка як платних, так і безкоштовних функцій

Доступність: Android та iOS

Tabor орієнтований на людей, які шукають не просто зустрічей, а сумісність за інтересами, що робить його ідеальним для тих, хто хоче почати стосунки на основі спільних поглядів і занять.

Скриншот

Hinge Dating App

Hinge - це один із популярних додатків для знайомства, призначений для користувачів, які шукають серйозні стосунки. Застосунок позиціонує себе як "спроектований, щоб вас видалили", оскільки його мета - допомогти людям знайти довгострокові та стабільні стосунки, а не випадкові зв'язки.

Hinge пропонує докладні анкети із запитаннями та фото, які дають можливість краще пізнати особистість співрозмовника.

Основні особливості:

  • Профілі користувачів більш докладні, ніж у більшості конкурентів, включно з цікавими запитаннями, на які потрібно відповісти, що допомагає краще зрозуміти особистість
  • Додаток також використовує геолокацію для пошуку збігів поблизу
  • Hinge пропонує платну підписку, яка відкриває функції, такі як можливість бачити, хто лайкнув ваш профіль, і додаткові фільтри

Доступність: Android

Hinge орієнтований на серйозні стосунки і підійде користувачам, які втомилися від випадкових побачень і шукають глибших і довгострокових зв'язків.

Скриншот

Luxy

Luxy - це ексклюзивний застосунок для знайомств, орієнтований на заможних і успішних людей. Запущений у 2014 році, Luxy швидко завоював популярність завдяки своїй унікальній аудиторії та високому рівню безпеки.

Додаток активно використовується людьми, які цінують розкішний спосіб життя і шукають партнера, що розділяє ці цінності.

Основні особливості:

  • Додаток вимагає від користувачів пройти процес перевірки, щоб підтвердити свій дохід або рівень життя
  • Можливість спілкування в приватних чатах і обміну фото
  • Додаток надає більш високоякісні профілі, призначені для заможних користувачів

Доступність: Android та iOS

Luxy ідеально підходить для людей, які шукають партнера з високим рівнем життя і хочуть проводити час у компанії успішних та амбітних людей.

Скриншот

Match

Match - це один із найстаріших і найвідоміших додатків для знайомств. З моменту свого запуску в 1995 році, він продовжує залишатися на піку популярності, пропонуючи платформу для пошуку серйозних стосунків.

Match використовує комбінацію алгоритмів і переваг для того, щоб допомогти користувачам знаходити найбільш підходящих партнерів.

Основні особливості:

  • Докладні анкети з безліччю параметрів для пошуку сумісності
  • Можливість переглядати профілі інших користувачів, а також шукати збіги через докладні фільтри
  • Доступність підписки для поліпшення функціоналу, включно з можливістю бачити хто переглянув ваш профіль

Доступність: Android

Match підходить для тих, хто серйозно налаштований на стосунки і шукає довгострокову сумісність із партнером.

Скриншот

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: CNET, Mashable

Читайте РБК-Україна в Google News
День Святого ВалентиназнайомстваДень влюбленныхПорадиДодаток